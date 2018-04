Gioconda Belli: Ortega y Murillo se sobrepasaron y deberían de renunciar

miércoles 25 de abril de 2018 - 5:25 p.m.

Varios medios locales han sido censurados por el gobierno

La poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli consideró hoy que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo "se sobrepasaron" con su actuar durante las protestas que han tenido lugar desde hace una semana y que han dejado un saldo de al menos 30 muertos.



"Fracasaron, se sobrepasaron. Humildemente, acéptenlo y renuncien. Es la única salida decente y digna que les queda", abogó la escritora, autora de la novela "El País de las Mujeres", ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La otra orilla 2010, en una declaración pública.



Las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega por buscar imponer una reforma a la seguridad social que recortaba beneficios y aumentaba contribuciones, han dejado al menos 30 muertos y 428 heridos, más unos 200 entre arrestados y desaparecidos, según varias organizaciones humanitarias y fuentes oficiales.



Para la poeta, que colaboró con el primer régimen sandinista (1979-1990) y ahora es crítica del Ejecutivo, "la arrogancia con que han venido ignorando las críticas de tantos, la impunidad con que actuaron para aterrorizar a pacíficos manifestantes y evitar que el pueblo se manifestara en las calles, la violencia que creían poder desatar sin pagar ningún precio, les pasó la cuenta".



"Podrán seguir repitiendo el discurso del amor, alegando que quieren el diálogo, atribuyéndose la defensa de la familia, atreviéndose a llamarse revolucionarios, acusando a quienes los adversan de derechistas o de ser instrumentos de la CIA, pero después del 19 de abril, su discurso ha quedado vacío", anotó la también autora de "El infinito en la palma de la mano", galardonado con el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral 2008.



"Las mentiras de ese discurso que por once años han intentado hacernos creer, han quedado en evidencia ante todo el pueblo. No se puede tapar el sol con un dedo", siguió.



A su juicio, los nicaragüenses "han salido de su estado de callada condena para convertirse en una realidad y demandarlos a voces por su mal Gobierno, sus arbitrariedades, su falta de ética, los fraudes electorales, el apañamiento de delincuentes, la malversación de las leyes, la entrega de nuestras tierras, la venta de nuestra soberanía, el descuido de nuestros recursos, la arrogancia de su opacidad informativa, de su negativa a ser transparentes en los asuntos del estado", entre otros.



"Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido juzgados como gobernantes: no son lo que queremos para nuestro país. Se les dio la oportunidad, pero no fueron dignos: los acabó la ambición, los cegó el mesianismo, la arrogancia de sus propias interpretaciones", continuó.



Belli consideró que ahora los nicaragüenses están ante un problema con el llamado al diálogo, porque "¿cómo dialogar a estas alturas? La desconfianza hacia Daniel y Rosario es insuperable".



"Ya mostraron ampliamente su vocación totalitaria. ¿Cómo creer que tendrán la tolerancia y el espíritu democrático, la ética y la transparencia que debe tener un buen gobierno? ¿Qué diálogo puede haber con ellos cuando no creemos en su disposición de acatar verdaderamente la voluntad del pueblo?", inquirió.



Por tanto, según la escritora, "la solución de este problema es una: el Presidente y su esposa deben de tener la valentía para darse cuenta de que se les terminó su tiempo".



"Deben renunciar. Sin que muera nadie más, sin obligar a los nicaragüenses a volver a las calles, deben renunciar", añadió.



La Iglesia católica aceptó, a través de la Conferencia Episcopal, mediar para conseguir el diálogo nacional y superar la crisis.