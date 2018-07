Feligreses devuelven el color a iglesia de Managua atacada por paramilitares

domingo 15 de julio de 2018 - 2:43 p.m.

Las protestas contra Ortega comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra

Un nutrido grupo de feligreses se acercó hoy a la parroquia de la Divina Misericordia de Managua para limpiarla y devolverle el orden, luego que fuera atacada por paramilitares que asediaron el pasado viernes a un grupo de estudiantes que pide la renuncia del presidente Daniel Ortega.



"Fue algo que no tiene palabras lo que les pasó a ellos (los estudiantes). Vivo frente al recinto universitario, pasamos toda la noche y fue un bombardeo increíble, horas y horas para unos cuantos jóvenes", afirmó a Efe María Socorro Reinoso, una de las feligresas que organizó las labores de limpieza.



Las huellas del asedio siguen muy presentes en la fachada del templo, especialmente en una pequeña capilla donde los huecos que dejaron las balas han quedado en ventanas y paredes.



Lo más doloroso para los feligreses es que las balas también impactaron contra el sagrario y agujerearon una imagen del Cristo de la Divina Misericordia que hoy parece respirar por esos huecos.



"Por la gracia de Dios y de los sacerdotes, los estudiantes entraron y lograron refugiarse aquí, pero definitivamente el Señor los protegió", aseguró Reinoso, que todavía no puede creer que en el templo fallecieran dos de los estudiantes, mientras que un centenar de ellos consiguieran salir con vida.



Los feligreses comenzaron a llegar después de la misa dominical con los párrocos de la Divina Misericordia en la Catedral de Managua.



Tras el acto litúrgico, decidieron acudir todos a su iglesia para "levantar el templo y continuar las actividades" habituales.



Reinoso explicó que para ella, como católica, es importante el amor al prójimo y por ello muestra su solidaridad con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), cuya sede en Managua linda con el templo.



Ese centro educativo se había convertido en uno de los puntos neurálgicos de las protestas contra el presidente Ortega que comenzaron el pasado 18 de abril y en cuya represión han muerto más de 350 personas.



Al comenzar el ataque de los grupos paramilitares y parapoliciales, más de un centenar jóvenes se refugiaron en el templo, algunos de ellos heridos.



Allí estuvieron hasta que, bien entrada la mañana de este sábado, una caravana de la Iglesia católica identificada con banderas del Vaticano y de la Cruz Roja consiguió evacuar a los estudiantes.



"Nosotros vemos al Señor aquí con su gran amor, protegiéndonos, cuidándonos y también dándonos esa misericordia que todos los días nos enseña a amar al prójimo, a nuestros semejantes", asegura otra feligresa que prefiere no mencionar su nombre.



Por todo ello, quiso hacer un llamado "a todos nuestros hermanos nicaragüenses" para que se unan y puedan así encontrar la paz.



Solo este domingo, al menos cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas en cinco ciudades del Pacífico en la denominada "Operación Limpieza" del Gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados contra la población civil que mantiene bloqueos en las vías, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).