FARC denuncia que Jesús Santrich está herido y corre "peligro de muerte"

viernes 17 de mayo de 2019 - 12:46 p.m.

"Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Me han allanado la celda dos veces"

El exjefe guerrillero "Jesús Santrich", quien permanece en una cárcel de Bogotá a pesar de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegó su extradición y pidió liberarlo hace dos días, está herido y corre peligro de muerte, denunció este viernes el partido político FARC.

"El compañero Jesús Santrich, que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado, está herido y sangrando, con peligro de muerte en el patio de alta seguridad" de la cárcel de La Picota, de Bogotá, indicó a periodistas el activista Francisco Tolosa, miembro del Comité Solidaridad Jesús Santrich Libre.

Visiblemente afectado y entre los gritos de otros simpatizantes del exguerrillero, Tolosa exigió que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de la administración de La Picota, "responda por qué no entra la ambulancia" para prestarle atención médica a Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich".

También señaló que el Inpec debe decir "por qué no cumple con la orden judicial" de dejar el libertad a Santrich, pese a que la JEP ordenó a la Fiscalía "disponer la libertad inmediata" del detenido.

En una carta divulgada por el Comité Solidaridad Jesús Santrich Libre, y supuestamente de autoría del detenido se indica: "Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Me han allanado la celda dos veces".