Fanático de Messi se suicidó tras la derrota de Argentina contra Croacia

martes 26 de junio de 2018 - 10:52 a.m.

Los familiares de Dinu pensaron que era una broma

"Ya no queda nada para mí en este mundo. Me voy. Mi Dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte", escribió Dinu Alex, de nacionalidad India en una nota, tras el mal desempeño de la Selección Argentina y de su ídolo Lionel Messi, según reportó la prensa india e Infobae.

Dinu quien era fanático de Messi fue hallado el domingo en un río en el estado de Kerala luego de que desaparecería tras la derrota de Argentina en Rusia 2018.

Los amigos del joven contaron que luego del partido, Dinu lloró desconsoladamente y luego apagó su celular.

"Lo entregaremos a la familia tras la autopsia. Parece un caso de suicidio", indicó un oficial de policía al Hindustan Times.

