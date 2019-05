Exministro de Lula se entrega tras nueva orden de prisión

sábado 18 de mayo de 2019 - 12:27 p.m.

Dirceu fue condenado a ocho años y 10 meses de prisión por haber recibido presuntos sobornos en contratos sobrevalorados

El exministro José Dirceu, considerado la mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), y vinculado en varios procesos por las corruptelas destapadas en la estatal Petrobras, se entregó este viernes a la Policía luego de que la Justicia ordenara su prisión.

La Justicia brasileña determinó el jueves el reingreso a prisión del exministro luego de que el Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4) negara un recurso que pedía la prescripción de su pena en uno de los procesos.

Tras la decisión de la Justicia, el juez federal Luiz Antonio Bonat, dictaminó que el exministro debía presentarse en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur) máximo a las 16.00 hora local (19.00 GMT) de este viernes.

No obstante, el exministro viajó en coche desde la capital Brasilia hasta Curitiba (casi 1.100 kilómetros) y como la defensa notificó a la Policía Federal no fue considerado prófugo, a pesar no cumplir el horario estipulado y llegar en la noche a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal.

