Estudiantes de la Universidad más antigua de Nicaragua rechazan el diálogo

miércoles 16 de mayo de 2018 - 8:28 p.m.

Se atrincheraron en la Universidad desde el pasado 7 de mayo, se mostraron "preocupados" por la situación actual de Nicaragua

Los estudiantes atrincherados en el centro de estudios nicaragüense más antiguo, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), rechazaron estar de acuerdo con el diálogo nacional que comenzó hoy para buscar una solución a la crisis que vive el país desde hace casi un mes.



En un pronunciamiento realizado este miércoles, más de una decena de universitarios, ocultos bajo máscaras por su seguridad, señalaron que "no están de acuerdo" con respaldar a esa mesa y agregaron que no pueden retomar el inicio de las actividades académicas "porque la coyuntura nacional no lo permite".



"No se garantiza la seguridad de los estudiantes, considerando las múltiples ocasiones de las que hemos sido víctimas, de ataques ocasionados por las fuerzas armadas de la Policía Nacional y grupos paramilitares, y de igual manera por miembros partidarios de la juventud sandinista", agregaron.



Una joven, tapada con un pañuelo negro y encargada de leer un comunicado sin opción de realizar preguntas por parte de los medios, indicó que para poder respaldar el diálogo nacional y poder retomar las clases, las autoridades universitarias "tienen que responder a las exigencias".



Los estudiantes, que se atrincheraron en la Universidad desde el pasado 7 de mayo, se mostraron "preocupados" por la situación actual de Nicaragua y agradecieron el "respaldo" que les está dando la población, que de forma "solidaria" les apoya a pesar de los "riesgos que corren por apoyar la causa justa".



Entre los compromisos de su lucha, explicaron, está "seguir demandado el esclarecimiento" de los más de 58 asesinatos que se han producido en el país desde hace 29 días, cuando estalló la crisis, y pidieron el cese de la represión y la persecución.



"Convencidos que recuperar la democracia participativa y el Estado de Derecho es vital para el desarrollo de Nicaragua, mantenemos firmemente nuestra postura", concluyeron los estudiantes de este centro de estudios, que cuenta con más de 37.000 alumnos.



El diálogo nacional será retomado el próximo viernes entre el Gobierno, el sector privado, estudiantes y sociedad civil con el objetivo de poner fin a la crisis causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Ortega, que ha cobrado entre 58 y 65 muertes en 29 días.