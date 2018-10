Se estrella el helicóptero del dueño del Leicester

sábado 27 de octubre de 2018 - 4:47 p.m.

Hasta el momento no se reporta heridos

El helicóptero del dueño del Leicester City, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, se estrelló contra el aparcamiento situado junto al estadio del club, según informó la cadena BBC, que, de momento, no ha indicado si hay heridos.



Tampoco se sabe si el propietario del Leicester se encontraba a bordo del aparato, que cayó a tierra poco después de despegar del King Power Stadium, donde este sábado el Leicester disputó un partido de la liga inglesa contra el West Ham (1-1).



Varias fotografías colgadas en las redes sociales mostraron un incendio en el aparcamiento, aunque al parecer la llamas ya han sido sofocadas, agregó la BBC.



La Policía del condado de Leicestershire (centro) explicó en su cuenta de Twitter que "está al tanto de un incidente" ocurrido en las proximidades del King Power Stadium y que los servicios de emergencia están sobre el terreno



El servicio de ambulancias de la sanidad pública también tuiteó para confirmar que ha acudido a la escena del accidente y que ofrecerá información actualizada "cuando sea posible".



Un reportero de la cadena Sky Sports agregó que el helicóptero despegó desde el mismo terreno de juego del estadio, tal y como es habitual después de cada partido que disputa el Leicester en casa.



Según el periodista, el piloto del aparato perdió el control y se estrelló contra el aparcamiento, mientras que un testigo señaló que "parecía como si la hélice de cola no funcionara correctamente", lo que hizo "girar" al helicóptero.



Srivaddhanaprabha, propietario de la compañía the King Power, compró el Leicester en agosto de 2010.