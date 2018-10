Escoceses marchan por su independencia con el Reino Unido

sábado 6 de octubre de 2018 - 10:51 a.m.

En un pasado referendo la mayoría votó por quedarse dentro del Reino Unido

Decenas de miles de personas participaron hoy en una multitudinaria marcha en Edimburgo en favor de la independencia de Escocia del Reino Unido, que sus organizadores calificaron como la mayor celebrada hasta ahora.

La plataforma "All Under One Banner", responsable del evento, cifró en 100.000 el número de asistentes, un dato que la Policía de Escocia, consultada por Efe, todavía no ha podido confirmar.

Bajo el lema "Marching for independence" (Marchando por la independencia) y en un ambiente jovial marcado por las gaitas y los tambores que abrieron la manifestación, los asistentes partieron desde el inicio de la icónica calle Royal Mile hasta llegar al parque de Holyrood, ubicado junto al Parlamento escocés.

Allí la multitud se concentró para escuchar los discursos de varios miembros del Partido Nacionalista Escocés (SNP), en el Gobierno de la región y que mañana empieza su congreso anual en la vecina ciudad de Glasgow.

Entre un mar de banderas de Escocia y un gran número de "esteladas", que representan al movimiento independentista de la región española de Cataluña, los manifestantes recorrieron las vías más céntricas de la capital escocesa, ante la curiosa mirada de muchos turistas.

Además de los lemas más escuchados como "Fuera los conservadores" y "¿Qué queremos? Independencia, ¿Cuándo la queremos? Ahora", se podían leer pancartas como "Terminemos con el mandato de Londres" o "No pertenecemos a Londres".

En uno de los tramos, la marcha se encontró con un reducido grupo de manifestantes contrarios a la independencia que portaban banderas en representación del Reino Unido, aunque no se produjo ningún altercado.

Se trata de la última de una serie de manifestaciones que la organización proindependentista ha organizado en diversas ciudades escocesas durante todo el año.

En septiembre de 2014, Escocia celebró un referendo en el que el 55 % de los votantes se decantó por mantenerse en el Reino Unido, frente al 45 % que apoyó la separación.

"Confío en que el SNP convoque un segundo referéndum de independencia, solo espero que el Gobierno británico no lo impida, como ha hecho el español con Cataluña", dijo Fiona Robertson, integrante de "English Scots for Yes" (Ingleses escoceses por el sí), que agrupa a ciudadanos de origen inglés que apoyan la independencia de Escocia.

Unos metros más adelante, ataviada con una diadema de la que sobresalen dos pequeñas banderas de Escocia, Agnes Mackenzie aseguró que le gustaría volver a las urnas cuanto antes para que Escocia pueda permanecer dentro de la Unión Europea (UE) antes de que se produzca el "brexit", programado para el 29 de marzo de 2019.

"El 'brexit' va a ser un absoluto desastre, va a traernos escasez de comida y medicinas, más austeridad y pobreza. Por eso necesitamos votar de nuevo, para ser independientes y formar parte de la Unión Europea", dijo a Efe esta pensionista y militante del SNP.

La formación nacionalista que lidera la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, inicia mañana en Glasgow su congreso anual, en el que estará muy presente la petición de las bases de celebrar un segundo plebiscito.

Tras la victoria del "brexit" en el referéndum británico de 2016, en que Escocia votó mayoritariamente (62 %) a favor de permanecer en el bloque común, Sturgeon habló de convocar una segunda consulta sobre la independencia entre otoño de 2018 y la primavera de 2019.

Sin embargo, la debacle de la formación en las elecciones generales de 2017 -en las que el SNP perdió 21 escaños en el Parlamento de Westminster (Londres) respecto a los 56 que ganó en 2015-, hizo que sus planes quedaran en suspenso.