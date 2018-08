EE.UU. admite que Corea del Norte no ha comenzado su desnuclearización

martes 7 de agosto de 2018 - 7:04 p.m.

El Gobierno estadounidense admitió hoy que Corea del Norte no ha comenzado su proceso de desnuclearización, en lo que supone una de las observaciones más serias que ha hecho EE.UU. sobre los pocos frutos de la histórica cumbre entre los líderes de Pionyang y Washington.



John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó hoy que Corea del Norte no ha hecho progresos adecuados para acabar con su programa nuclear.



"Estados Unidos ha cumplido con la declaración de Singapur. Solo Corea del Norte no ha dado los pasos que consideramos necesarios para desnuclearizarse", afirmó Bolton en una entrevista con la cadena de televisión Fox.



En la histórica cumbre del 12 de junio en Singapur, Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que EE.UU. conceda garantías para su supervivencia, pero no especifica mecanismos ni plazos concretos para lograr esos objetivos.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en julio ante el Congreso que la "desnuclearización completa y verificada" de la península coreana debe concluir antes de 2020, cuando termina el primer mandato de Trump; mientras que, anteriormente, Bolton aseguró que el proceso debía acabar en un año.



En los últimos días la Casa Blanca ha manifestado su intención de mantener la presión tanto diplomática como económica sobre Corea del Norte después que de se revelara un informe confidencial de Naciones Unidas que asegura que Piongyang continua desarrollando programas nucleares y de misiles.



El escepticismo sobre la desnuclearización de Corea del Norte ha crecido en EE.UU. desde que medios de comunicación informaran a finales de junio, citando fuentes de inteligencia, de que Pionyang había seguido enriqueciendo uranio tras la cumbre, y que estaría tratando de ocultar buena parte de su arsenal a Washington.