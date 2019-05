Ébola se fortalece en el noreste del Congo y suma más de 1.000 muertos

sábado 4 de mayo de 2019 - 11:00 a.m.

Esta epidemia constituye la mayor y más letal en la historia del Congo y la segunda peor en todo el mundo

El brote de ébola que asuela el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) desde el pasado agosto, el primero en una zona de conflicto, ha originado ya más de un millar de muertos y pocas esperanzas de ser erradicado en los próximos meses.



"Es correcto decir que no tenemos una indicación clara en relación a cuándo será posible hablar del fin de esta epidemia", confirma a Efe el portavoz en este país del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), Yves Willemot.



"Si hubiéramos hecho proyecciones en enero con la información que poseíamos entonces, diríamos que existía una ruta clara, para que la epidemia fuera controlada a finales de junio. Hoy, desde luego, eso no va a suceder. Nos va a llevar mucho más tiempo", anticipa.



Según el último parte divulgado anoche por el Ministerio de Sanidad congoleño, a fecha de 2 de mayo, el número de muertos ya supera el millar -con 1.008 muertes, 942 de ellas confirmadas- mientras que el número de contagios alcanza los 1.529 (con 1.463 de esos casos contrastados).



Esta epidemia constituye la mayor y más letal en la historia del Congo y la segunda peor en todo el mundo; cuya pronta erradicación se ha visto obstaculizada por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento así como por la inseguridad imperante en la zona, donde operan numerosas milicias rebeldes y grupos armados.



"Anticipamos un escenario de transmisión continua e intensa", advirtió ayer en una rueda de prensa en su sede en Ginebra el director de emergencias adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.



"Nos enfrentamos a una situación difícil y volátil. Cada vez que logramos recuperar el control sobre el virus y su propagación, sufrimos importantes retrocesos en (materia de) seguridad como los ataques en Beni, Butembo y Katwa", lamenta Ryan.



Precedido por otros sucesos violentos, el pasado 19 de abril, un epidemiólogo camerunés enviado por la OMS a la ciudad de Butembo -actual foco de esta epidemia- fue asesinado en un ataque armado a un hospital perpetrado por hombres no identificados.