Duque dice que no hay una nueva FARC sino narcoterroristas apoyados por Maduro

jueves 29 de agosto de 2019 - 5:06 p.m.

Duque afirmó que conversó con Juan Guaidó, a quien le pidió respaldo para capturar al "grupo criminal".

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que el regreso a las armas de exjefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



"Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro", manifestó Duque en una declaración al país.



En su primer pronunciamiento luego de que alias "Iván Márquez" dijera en un video que junto con otros exjefes de las FARC retomó las armas, Duque afirmó que conversó con Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de Venezuela, a quien le pidió respaldo para capturar al "grupo criminal".



"He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la Justicia colombiana para la captura de este grupo criminal, auspiciado por la dictadura de Maduro", detalló.



Por otro lado, el mandatario pidió a la comunidad internacional unirse al pueblo de Colombia "en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas".



Recordó que los Estados que brinden "protección al terrorismo violan la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".



"Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol" para los disidentes, señaló.



El gobernante colombiano también fijo una recompensa de 3.000 millones de pesos (unos 872.000 dólares de hoy) por información que conduzca a la captura de "cada uno de los delincuentes de ese video".



Duque también ordenó la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano.



Igualmente pidió al país no caer "en la trampa de quienes pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos".



Según el jefe de Estado, "este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano, y no se lo vamos a permitir".



También aseguró que habló con la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, frente a "la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional".



De la misma manera, espera que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) expulse de forma "inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video".



Entre quienes le acompañan a Márquez en el video están Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", y a Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la JEP.



"Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad, sufrirán todo el peso de la ley", concluyó.