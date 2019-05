Diputado venezolano acusado de rebelión huye a Colombia por temor de prisión

viernes 10 de mayo de 2019 - 4:45 p.m.

El diputado venezolano Luis Florido, contrario al Gobierno de Nicolás Maduro, informó este viernes que huyó a Colombia debido a la posibilidad de ser encarcelado en su país luego de que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo acusaran de rebelión, conspiración y traición a la patria.



"Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo", dice Florido en un video que publicó en su cuenta en Twitter en el que acusó al Gobierno de persecución política.



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, dio por levantada esta semana la inmunidad de Florido y de otros 9 diputados, tres de los cuales están ahora refugiados en embajadas, uno en prisión y el resto en paradero desconocido.



Ante ello, Florido dijo haber temido por su seguridad, y comentó que decidió abandonar el país tras consultar con amigos y luego de ponerse a la orden del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.



"Regresaremos cuando corresponda, cuando así sea necesario y lo haremos con la fuerza de la libertad que se imponga en Venezuela", prosiguió.



El legislador responsabilizó a Maduro y al líder de la ANC, Diosdado Cabello, por la seguridad de su familia que permanece en el estado Lara (oeste).



Además, pidió a los venezolanos acudir a las manifestaciones convocadas por Guaidó para este sábado en todo el país.



"No nos cansemos, no nos atemoricemos", sumó.



La Justicia venezolana decidió procesar a diez diputados por haber apoyado, según el Supremo, el efímero alzamiento militar que encabezó la semana pasada el líder opositor Juan Guaidó.