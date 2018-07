Diputado colombiano se baja los pantalones y los calzoncillos en señal de protesta

No es la primera vez que hace un acto de este tipo, a unos estudiantes les hizo lo mismo

El senador Antanas Mockus, el segundo más votado en las legislativas de marzo en Colombia, mostró el trasero este viernes en un presunto acto de protesta durante la instalación del Congreso que legislará los próximos cuatro años.

El diputado del partido Alianza Verde, opositor al gobierno entrante del derechista Iván Duque, mostró sus nalgas para llamar la atención de los presentes quienes constantemente conversaban e interrumpían el discurso del presidente saliente del Senado, el conservador Efraín Cepeda.

El ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial se acercó al atril de la mesa directiva del parlamento donde Cepeda hablaba, les dio la espalda a sus compañeros y enseñó las nalgas. Posteriormente se subió los pantalones y volvió a su curul.

Tras el acto, Cepeda lo llamó al orden y continuó con su exposición.

#Mundo Diputado colombiano se baja los pantalones y los calzoncillos en pleno Congreso en señal de protesta

>>https://t.co/XIvHmMllMS pic.twitter.com/VhbgMpblIF — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) 21 de julio de 2018

“Que me perdonen por la repetición, pero no se me ocurrió nada mejor. Es una costumbre que hay que cambiar. Las costumbres se cambian con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas”, dijo Mockus a medios de comunicación.