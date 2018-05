Descubren orquídea y la nombran en honor de negociadora del Acuerdo de París

Se trata de una nueva especie de orquídea endémica de Costa Rica del género Vanilla y con potencial comercial, la cual fue hallada en la localidad de Corredores, fronteriza con Panamá, detalló hoy la Universidad de Costa Rica en un comunicado.



El sitio donde fue encontrada la especie es una zona desprovista de áreas protegidas y con parches de bosques muy fragmentados debido a las presiones agrícolas y al crecimiento urbano.



El hallazgo significa un gran reto para la conservación de esta planta, de cuyas características biológicas y ecológicas se conoce muy poco, según investigadores del Jardín Botánico Lankester (JBL), de la Universidad de Costa Rica (UCR), centro que realizó el trabajo científico de descripción de la planta.



"De la biología de la vainilla en condiciones naturales no se conoce nada, no solo en Costa Rica, sino también en todo el mundo. Es un cultivo muy comercial y la comunidad científica no sabe exactamente cómo se dispersan las semillas, cuál insecto poliniza las flores u otros aspectos básicos sobre cómo este cultivo se reproduce", expresó Adam Karremans, especialista del JBL.



La nueva especie de orquídea tiene flores con colores verde y blanco, y se distingue de otras por poseer hojas muy delgadas con el extremo curvado y la punta recogida.



La orquídea fue bautizada en honor de Christiana Figueres, quien con su liderazgo como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, logró que en 2015 se aprobara el Acuerdo de París, que establece compromisos globales para mitigar el cambio climático.



Karremans explicó que aunque en todos los trópicos del planeta existen especies de vainilla, las de uso comercial son originaria de América, específicamente de México y Centroamérica, debido al compuesto aromático que tienen sus frutos.



El científico recalcó la necesidad de proteger esta nueva especie, ya que fue hallada en unos árboles de una finca privada a la orilla de un riachuelo y muy cerca de la carretera.



"Las orquídeas tienen suficiente presión porque las personas las recolectan, les gusta tenerlas en sus casas y también las comercializan. Con mucho más razón las vainillas, por su potencial comercial", precisó Karremans.



El experto agregó que las especies silvestres de vainilla podrían tener características de importancia científica para el mejoramiento genético del cultivo y así poder desarrollar variedades que proporcionen mejor producción, mayor cantidad de vainillina y resistencia a las enfermedades.



En todo el mundo hay unas 50.000 especies diferentes de orquídeas, de las cuales al menos 1.500 se encuentran en Costa Rica, según datos científicos.