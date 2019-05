Denver, convertida en primera ciudad de EEUU que admite hongos psicodélicos

Contrariamente a lo que el conteo inicial del sufragio había indicado hace poco menos de 24 horas, la llamada Iniciativa 301, donde el No tenía el 54 % de los votos emitidos, se impuso al final por una diferencia de 2.000 votos, entre un total de casi 180.000 electores.



Según la División de Elecciones de Denver, los pocos votos que quedan por contar -aquellos enviados por correo desde fuera de Estados Unidos- no son suficientes como para cambiar el resultado de las elecciones, aunque se realizará un nuevo conteo el próximo 16 de mayo antes de certificar definitivamente el resultado.



"Si estos resultados se mantienen, este es un ejemplo de una comedia absurda y de una gran metáfora", declaró en un comunicado Kevin Matthews, director de Descriminalize Denver, la organización que impulsó la aceptación de los hongos con psilocibina en esta ciudad.



"Contra todo lo previsto, hemos prevalecido. Esto es lo que sucede cuando un pequeño grupo de personas dedicadas y apasionadas se une en torno a una idea única para crear cambio", agregó Matthews.



Si la Iniciativa 301 se certifica la semana próxima, no se cambiarían las leyes existentes en cuanto a la ilegalidad de poseer o vender hongos psicodélicos, sino se modificaría el protocolo del Departamento de Policía de Denver para que los delitos relacionados con esos hongos se transformen en los de la más baja prioridad.



Esto en el caso de que los involucrados sean mayores de 21 años.



Denver convocará a un panel para analizar las consecuencias de la aprobación de hongos con psilocibina, u "hongos mágicos", como ya se hizo en 2014 cuando se legalizó la venta de marihuana recreativa en Colorado.



En aquel momento, la venta legal de marihuana recreativa se implementó por etapas, con varios cambios en las regulaciones durante los primeros años.



"Personalmente, me siento abrumado por el respaldo recibido. Ahora comienza la tarea de educar a las personas de Denver sobre los beneficios de la psilocibina", dijo Matthews a Efe.



Precisamente, esos beneficios hicieron que en 2018 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos designara a la psilocibina como una "terapia en progreso", por considerarla un posible tratamiento para la depresión.



Con esa designación, se permite el estudio de los hongos psicodélicos con propósitos médicos, algo que "alguna vez era tabú ante los ojos del público en general", acotó Matthews.



Sin embargo, queda aún por ver si la Iniciativa 301 realmente tendrá un impacto en el accionar de la policía local.



En 2005, y nuevamente en 2007, los votantes de Denver aprobaron medidas para descriminalizar la marihuana recreativa, pero eso no frenó los arrestos de personas en posesión de esa sustancia.