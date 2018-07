Coalición de izquierdas triunfa en varios estados mexicanos, según sondeos

Estos sondeos confirmarían las tendencias de las encuestas de opinión que estimaban una victoria de la coalición de izquierdas lo que supondría un cambio político sin precedentes en el país.



Claudia Sheinbaum, de Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador, venció en las elecciones de la Ciudad de México, de acuerdo con una encuesta de salida Consulta Mitofsky.



Sheinbaum, de Morena, cosechará entre el 47,5 % y el 55,5 % de los votos, mientras que Alejandra Barrales, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtendrá entre el 27 % y el 33 % de los votos.



Mikel Arriola del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) logrará entre 10 % y el 16,1 % de los votos, siempre segín estos datos.



Los primeros sondeos muestran también una sensible caída del PRI que ya vaticinaban las encuestas.



Según el sondeo de la firma Consulta Mitofsky, la Ciudad de México quedará en manos de la izquierda tal y como presagiaban las encuestas, aunque habrá un cambio de partido, al pasar la alcaldía del PRD a Morena.



De los 31 estados de la República, eligen hoy a su gobernador los ciudadanos de Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Morelos; que conjuntamente representan 28 millones de electores, además de la capital mexicana.



Morena de López Obrador se presentaba por primera vez en esos estados.



De acuerdo con esta encuesta, en el estado de Veracruz (este) el candidato de Morena Cuitláhuac García ganará al obtener entre 46,9 % y 54,1 % de los votos.



Dejará así en un segundo puesto el candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN) junto con el PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Yunes, hijo del actual gobernador.



En el céntrico estado de Morelos también sgún el mismo sondeo ganará el candidato de Morena, Cuauhtémoc Blanco, con alrededor del 50 % de los sufragios.



En el suroriental estado de Chiapas la coalición abanderada por Morena obtendrá un triunfo con entre el 43,7 % y el 51,7 % de los votos, con una amplia diferencia respecto de sus contrincantes.



En Tabasco, siete de cada diez electores han elegido al candidato de Morena, 61,7 % a 69,7 %, Adán Augusto López.



El céntrico estado de Guanajuato permanecerá en manos del conservador PAN, al lograr entre el 40 % y el 48 % de los votos su candidato Diego Sinhué, siempre según esta encuesta de boca de urna.



Al no haber una diferencia de más de 10 puntos, en los estados de Jalisco, Yucatán y Puebla no hay todavía datos confiables, según informó el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, a noticieros Televisa.



Este 1 de julio están llamados a las urnas unos 89 millones de mexicanos para elegir a más de 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores.