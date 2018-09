Citan a debate político al ministro de Hacienda colombiano por Papeles Panamá

"La excelente columna en la que Daniel Coronell destapa la verdad sobre por qué aparece el ministro Carrasquilla en los Papeles de Panamá y sus vínculos con un alcalde peruano corrupto. Más razones para mi debate en el Senado y para concluir que no debe ser ministro de Hacienda", indicó Robledo en Twitter.



En la citada columna, publicada en la revista Semana que empezó a circular este fin de semana, el periodista Daniel Coronell denunció que Carrasquilla era socio de una empresa panameña que realizó un negocio que "lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia".



En el texto periodístico se indicó que el caso se remonta a la primera vez que Carrasquilla ocupó el ministerio de Hacienda, entre 2003 y 2007.



En ese momento, el funcionario impulsó una reforma constitucional que "evolucionó en una ley aprobada en 2007, cuando ya no estaba en el Gobierno" y que "les permite a los municipios pignorar sus ingresos futuros destinados a agua y saneamiento básico", aseveró Coronell.



Posteriormente, creó junto a Andrés Flórez, quien se desempeñó como director General de Regulación Financiera en el ministerio, la empresa Konfigura.



Esa compañía, precisó el periodista, "fue la asesora para el proceso de emisión de bonos para comprar, con conveniente tasa de descuento, los recursos de los municipios", lo que le permitió al ministro y sus socios quedarse con unos 14.000 millones de pesos anuales durante cinco años (unos 4,5 millones de dólares).



El senador Robledo explicó al respecto que como parte de la investigación que realizó para citar a Carrasquilla a un debate político por el caso, pudo determinar que los municipios pagaron intereses más altos que los ofrecidos comercialmente.



Sin embargo, "la mayoría de obras de agua y saneamiento siguen pendientes después de estos años. Sólo 30 de los 117 municipios tienen resultados para mostrar", se explicó en la columna de Semana.



En su escrito Daniel Coronell denunció también que Konfigura tuvo que ver con el caso denominado "Papeles de Panamá" ya que uno de los socios de esa empresa está relacionado con la firma de abogados Mossack Fonseca.



El caso conocido como "Papeles de Panamá" reveló en 2016 el ocultamiento por parte de varios líderes de la política mundial y personalidades de diferentes áreas de sus propiedades, activos y ganancias.



"En el acta de constitución de Konfigura, asentada en los registros públicos, hace constar que los socios son Navemby Investment Group Inc, con el 98 % de las acciones; Alberto Carrasquilla con apenas el 1 % y Andrés Flórez con el 1 % restante".



Precisamente, Navemby Investment Group Inc fue mencionada en la investigación de los "Papeles de Panamá" ya que fue adquirida unos días antes de la aprobación de la citada ley de 2007 en Mossack Fonseca.



Sumado a lo anterior, en la columna de Semana se menciona también la relación de la empresa de Carrasquilla con un exalcalde del distrito peruano de Nuevo Chimbote, quien enfrenta 17 procesos penales por corrupción.