Cientos de personas marcharon en la capital chilena contra cambio climático

viernes 24 de mayo de 2019 - 8:20 p.m.

Cientos de personas marcharon esta noche por las calles de la capital chilena contra el cambio climático y el recalentamiento que afecta al planeta, una iniciativa que se replicó en más de 120 países del mundo.



Los manifestantes arrancaron en la plaza Baquedano, recorrieron la Alameda, la principal avenida de Santiago, pasaron frente al Palacio de Gobierno y culminaron en la Plaza de Los Héroes, a unas tres manzanas de la sede del Ejecutivo.



En las pancartas se podían leer frases como "No queremos un medioambiente, lo queremos completo"; "Respete la existencia o espere resistencia", "El Futuro se destruye con indiferencia" y "No hay planeta B", entre muchas otras.



El movimiento Viernes por el Futuro (Fridays For Future) Santiago señaló que presentó un petitorio de varios ejes fundamentales al gobierno y que declararon "estado de emergencia climática y ecológica" en nombre de la sociedad civil chilena.



Los organizadores recordaron que Chile es una de las 195 partes que firmó voluntariamente el Acuerdo de París, comprometiéndose a mantener el calentamiento global estrictamente bajo los dos grados centígrados, idealmente bajo los 1,5 grados.



El calentamiento global, desde la era preindustrial hasta ahora, es de 1° centígrado según el último informe publicado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y se necesitan, según dijeron, transiciones "rápidas y de gran alcance" para que las emisiones disminuyan en 45 % al 2030, alcanzando el "cero neto" en 2050 con un aumento proyectado de 1,5 grados centígrados.



En la cita informaron que en Chile, se conformaron dos instancias alternativas a la cumbre medioambiental del mundo, la COP25, que tendrá lugar en Chile en diciembre próximo.



Ellas son la Cumbre de los Pueblos y la Sociedad Civil por la Acción Climática, las que reúnen a unos 100 movimientos sociales, ONGs y organizaciones ambientales, territoriales, sindicales, de las ciencias y la academia que presionarán al Gobierno a seguir el ejemplo internacional y declarar "Emergencia Climática" como Estado de Chile.