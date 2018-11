Chavistas festejan el cumpleaños 56 de Maduro con una pizarra humana

viernes 23 de noviembre de 2018 - 5:00 p.m.

Cerca de una centena de simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, festejaron hoy el cumpleaños número 56 del mandatario con una pizarra humana que formó su rostro durante unos minutos en una céntrica plaza de Caracas.

Algunos de los participantes llegaron a la Plaza Diego Ibarra de Caracas antes de las 10.00 horas locales (14.00 GMT), pero no fue sino hasta pasadas las 13.00 (17.00 GMT) que se completó el grupo que formó la pizarra.

Efe constató que un dron grabó la actividad, en la que los participantes corearon la frase "feliz cumpleaños, Nicolás", en referencia a una etiqueta que han usado en las redes sociales los seguidores del presidente venezolano.

La funcionaria de la alcaldía del Distrito Capital Nilka Álvarez dijo a Efe que estuvo en el evento, en el que se repartieron varios pasteles de cumpleaños, porque quiere "mucho" Maduro quien, aseguró, "da el todo por el todo".

"Por él yo doy mi sangre, tengo 67 años y no tengo vivienda, pero estoy echándole pierna. Soy una mujer sola, me están sacando de una habitación y no tengo vivienda, pero no importa Maduro, yo te apoyo, yo te amo, porque gracias a ti he sobrevivido con mi trabajito y los bonos que tu me has dado", dijo.

En tanto que Adrián Erazo, miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que preside Maduro, explicó a Efe que la pizarra humana medía "más de 50 metros de largo y más de 50 metros de ancho", y que se hizo porque los chavistas están "orgullosos" del gobernante.

En las redes sociales también se recordó el cumpleaños de Maduro con múltiples mensajes de seguidores y miembros de su Gobierno, mientras que en la televisora estatal VTV circula desde temprano un audiovisual en el que se pide al presidente que siga "adelante" y que "nada" lo detenga.

Maduro, como presidente, no ha dejado pasar su cumpleaños debajo de la mesa y en años pasados ha recibido en el palacio presidencial a cantantes como el dominicano Bonny Cepeda o el fallecido mexicano Juan Gabriel cantaron sus mejores temas para el jefe de Estado.