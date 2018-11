Casa Blanca retira credencial a periodista de la CNN

Acosta ya ha tenido tensos intercambios verbales con Trump y con Sanders

La jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció vía Twitter que se ha suspendido la credencial al periodista de CNN Jim Acosta luego del altercado que tuvo con el presidente Donald Trump durante una rueda de prensa este miércoles.

"Como resultado del inciente de hoy, la Casa Blanca está suspendiendo la credencial al reportero involucrado hasta nuevo aviso", dice el tuit de Sanders.

"El presidente Trump cree en la prensa libre y espera y da la bienvenida a preguntas duras tanto para él como al gobierno. Sin embargo, no toleraremos que un reportero le agarre las manos a una joven que está tratando de hacer su trabajo", dice otro tuit de Sanders al referirse al momento en que Acosta se negó a darle el micrófono a una asistente de prensa de la Casa Blanca cuando el presidente se negó a seguir respondiendo a las preguntas.

"Esta conducta es absolutamente inaceptable. Es también completamente inaceptable para un colega reportero no darle la oportunidad de hacer una pregunta. El presidente Trump ha dado a la prensa más acceso que cualquier otro presidente en la historia", dice otro tuit de Sanders.

Acosta, periodista que ya ha tenido tensos intercambios verbales con Trump y con Sanders, le cuestionó a Trump la caracterización de los migrantes de la caravana, a los que calificó de "invasores".

"¿Demonizar a los migrantes es una estrategia política?", preguntó Acosta.

Trump le respondió con una negación y afirmó nuevamente que los migrantes son una "invasión".

"Creo que deberías dejarme dirigir el país y tú trabaja para CNN", dijo Trump en tono agresivo y cortante. Luego el presidente continuó con su ataque al periodista y a CNN, cadena a la que constantemente describe como un medio que transmite "noticias falsas".

Continuando con las justificaciones que llevaron a suspenderle la credencial a Acosta, Sanders agregó: "El hecho de que CNN está orgulloso de la manera como su empleado se comporta, no solo es desagradable, es un ejemplo de su completo desprecio por todos, incluidas las jóvenes que trabajan en este gobierno".

También vía Twitter, Acosta confirmó la decisión de Sanders:

"Se me acaba de negar acceso a la Casa Blanca. El Servicio Secreto me acaba de informar que no puedo entrar a los terrenos de la Casa Blanca para mi reporte de las 08:00 pm".

En otro tuit, Acosta indicó que son "una mentira" los señalamientos de Sanders al justificar la medida y agregó que la prensa "no es el enemigo del pueblo", frase que usa mucho el presidente para referirse a los medios críticos de su gestión.

"Yo no soy tu enemigo. No eres mi enemigo. Está mal que llames a tus conciudadanos el enemigo. Estamos todos en el mismo equipo. Todos somos estadounidenses", concluye otro tuit del reportero de CNN dirigiéndose al presidente Trump.