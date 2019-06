Cancelan el rescate del cuerpo de minero boliviano en Chile y cierran mina

miércoles 19 de junio de 2019 - 6:04 p.m.

Las tareas del cierre del yacimiento quedarán a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Las autoridades chilenas decidieron este miércoles cancelar el rescate del cuerpo del trabajador boliviano Salón Veizaga, que falleció junto a su hijo Denny, en un derrumbe de una mina el pasado jueves.



Además, indicaron que el cadáver de Veizaga quedará en el interior del yacimiento ya que su rescate supone un alto riesgo para los equipos de socorro que las autoridades no están dispuestas a asumir.



Asimismo, la mina será clausurada y prohibida su entrada mientras prosiguen las investigaciones para saber qué motivos causaron el derrumbe en el lugar, que de acuerdo a los organismos que controlan en Chile la actividad minera, tenía todos sus papeles en regla.



"A las 15.50 hora local (19.50 GMT), el Intendente Marco Antonio Díaz cierra las operaciones de recuperación de los restos del último minero Salomón Veizaga, procedimiento que no se logró en su totalidad, pero que finalizó por el resguardo de los rescatistas", informó el Gobierno de Antofagasta a través de Twitter.



Hace dos días, el Gobierno de esa región, a 1.368 kilómetros al norte de la capital chilena, había anunciado su decisión de realizar "todos los esfuerzos posibles" para recuperar el cuerpo del trabajador boliviano.



En ese momento, el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, enfatizó que "desde que ocurrió el derrumbe se ha realizado un trabajo continuo, no se ha parado en tres días, para poder cumplir con lo que nos encomendó el presidente Sebastián Piñera, en el sentido de rescatar a los tres mineros" que habían quedado atrapados.



Ya entonces, el titular de la cartera minera advirtió de que las tareas seguirían en curso siempre "que las labores no pongan en riesgo a los rescatistas".



Las autoridades regionales confirmaron que las tareas del cierre del yacimiento quedarán a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).



El jefe del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, Víctor Díaz, había señalado a los periodistas de lo "delicada y compleja" que se estaba transformando la tarea de rescatar el cuerpo del minero boliviano de 45 años.



Los tres mineros bolivianos -Leonardo Condori, de 64 años, sobrevivió al derrumbe y fue rescatado en la madrugada del pasado sábado-, trabajaban en la reparación de unos ductos de ventilación e instalar un equipo de perforación, a 70 metros de profundidad, cuando ocurrió el derrumbe en la mina.



El derrumbe de la mina en Tocopilla, recordó de inmediato el derrumbe de la mina San José, cercana a la ciudad de Copiapó, que el jueves 5 de agosto de 2010, dejó a 33 trabajadores enterrados a 700 metros de profundidad y que después de 70 días de titánicos trabajos lograron rescatarlos sanos y salvos.