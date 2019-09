Bisnieto de dictador español, director de banco venezolano intervenido en Panamá

martes 10 de septiembre de 2019 - 9:23 a.m.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino este lunes las operaciones de AllBank Corp

Un bisnieto del que fuera dictador español Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, es uno de los directores del banco AllBank Corp, intervenido este lunes en Panamá en salvaguarda de sus clientes, y presidido por el banquero venezolano Victor Vargas Irausquin.



Así figura en la presentación de la página web de la entidad presidida por Vargas Irasuquín, quien es además el padre de la esposa de Martínez Bordiú, Maria Margarita Vargas Santaella.



El AllBank Corp, ramificación financiera panameña con sede matriz en Curazao, es una de las muchas empresas que conforman el grupo BOD, propiedad del suegro del aristócrata español, duque de Anjou.



La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino este lunes las operaciones de AllBank Corp a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, según informó el ente regulador panameño.



Las autoridades financieras panameñas explicaron que el grupo accionista "no atendió en tiempo y oportunidad" a los requerimientos de las acciones correctivas que la SBP instruyó para que "se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas".



Además, recordó que uno de los bancos de propiedad del accionista principal de AllBank en la jurisdicción de Curazao (Banco del Orinoco, N.V.), donde está colocada una cuarta parte de sus activos líquidos y presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores sus activos productivos, fue intervenido el pasado 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS).



Según su propia información corporativa, el Grupo financiero BOD está conformado por: B.O.D. Banco Universal (Venezuela), Allbank Corp (Panamá), BOI Bank Corporation (Antigua y Barbuda), Banco del Orinoco NV (Curazao) y Bancamérica (República Dominicana).



En mercado de capitales, por B.O.D. Valores Casa de Bolsa (Venezuela), Corp Casa de Bolsa (Venezuela), Plus Capital Market (Panamá), Plus Capital Market (República Dominicana), B.O.D. Fondos Mutuales (Venezuela) y Element Capital (Venezuela-Panamá).



En el ramo asegurador, por Seguros La Occidental; y en servicios de salud, por Global Care, Salud Care y Planinsa, todas empresas venezolanas. También integran el grupo las compañías Pymefactoring (Venezuela) y National Leasing (Panamá).



El grupo BOD respondió este mismo lunes a la decisión de las autoridades financiera panameñas con un comunicado en el que explica que "el 3 de septiembre del año en curso el Grupo Financiero BOD decidió liquidar el Banco del Orinoco NV, como parte de una decisión estratégica ante la imposibilidad de operar de forma regular en la jurisdicción de Curazao".



"Posteriormente, el Banco Central de Curazao solicitó una medida de emergencia con la finalidad de controlar el proceso de liquidación, contraviniendo la legítima decisión de los accionistas del mencionado Banco.", añadió.



"Considerando principalmente las acciones del Banco Central de Curazao, la Superintendencia de Bancos de Panamá en ejercicio de sus competencias, ha decidido participar activamente en la revisión de los activos que mantiene AllBank Corp en el Banco del Orinoco NV, a través de un proceso de administración por un período de 30 días, que implica el cese temporal de las operaciones del banco", según el grupo financiero de origen venezolano.



BOD considera "desproporcionada" la medida de las autoridades panameñas y asegura a sus clientes que "la solidez de AllBank Corp está garantizada"



"Estamos ejecutando acciones para revertir a la brevedad posible la medida acordada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y normalizar las operaciones de manera inmediata en beneficio de nuestros clientes", concluyó.