Asesinan a tiros a cinco hombres dentro de su casa en Honduras

domingo 19 de mayo de 2019 - 11:36 a.m.

Al menos cinco hombres fueron asesinados este domingo a tiros por desconocidos que ingresaron por la fuerza a su vivienda en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, informó una fuente oficial.



El múltiple crimen se registró en la colonia 8 de octubre del municipio de La Esperanza, cerca de una unidad militar, según un informe preliminar de la Policía hondureña.



La Policía dijo, citando a testigos, que las víctimas, que no han sido identificadas, fueron atacadas por hombres armados, en un número no precisado por las autoridades, que ingresaron esta mañana a la residencia de los fallecidos cuando estos dormían.



De momento, añadió la Policía, no hay personas detenidas por el caso y que las fuerzas de seguridad que investigan el múltiple crimen no han determinado el móvil.



Un promedio de nueve asesinatos al día registra en lo que va de año Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Suramérica con destino a Estados Unidos, según autoridades locales.



Unos 27 asesinatos múltiples (matanzas con más de tres víctimas cada una) registra Honduras dentro de las 1.316 muertes violentas ocurridas este año, según cifras oficiales.



Las matanzas en el país acumulan 90 homicidios sólo en esa modalidad, según cifras de la Policía de Honduras.



Muchas de las matanzas, de acuerdo con las autoridades del país centroamericano, ocurren por "la disputa de territorio para la distribución y venta de drogas" entre pandillas o bandas criminales.



El Gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias medidas para bajar la violencia, que incluyen la creación de nuevas fuerzas de seguridad.



El año pasado, según cifras oficiales, se registraron en el país centroamericano 3.682 homicidios, una tasa de 41,27 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica como uno de los más violentos del mundo sin que exista un estado de guerra.



Honduras, El Salvador y Guatemala, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, son considerados los países más violentos del mundo, con las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado como mayores responsables.