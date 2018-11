América marcha contra la violencia hacia las mujeres

domingo 25 de noviembre de 2018 - 7:47 p.m.

América Latina es, según el último informe de Naciones Unidas, la región del mundo con mayores índices de agresiones de género

"Ni una menos" ha sido la frase más coreada este fin de semana por miles de mujeres de todas partes del mundo para recordar que hoy se conmemora el Día contra la violencia machista.

En América Latina diversos colectivos salieron a las calles para alzar la voz y denunciar las muertes de mujeres a manos de sus parejas y lo actos de violencia que viven todos los días.

Guatemala

Con carteles de denuncia contra el acoso, la violación y la violencia, centenares de mujeres tomaron hoy las calles de Guatemala para gritar por el fin de la violencia y recordar a aquellas que ya no pueden hablar.



Con motivo de la conmemoración de este domingo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las asistentes, su mayoría mujeres, se unieron para reivindicar una vida sin violencia y sin miedo, cada una desde su situación, como las trabajadoras domésticas, las niñas o las indígenas.



Entre sus carteles, en los que había un claro mensaje de "Yo sí te creo", se leían consignas como "¿Por qué mi papá dice que me ama y me viola?", "La violencia sexual es un delito", "Calladas nunca más", "Quiero caminar sin miedo, sin acoso en la calle", "Vivas nos queremos" o "¿Por qué obligan a las niñas a parir".

Paraguay

Una marea morada, con banderas, pañuelos y pancartas, salió hoy a recorrer el centro de Asunción para gritar "¡No nos callamos más!" y recordar a las mujeres que ya no pueden hablar, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Unas 2.000 personas, en su mayoría mujeres, aunque no faltaron hombres, se unieron hoy para reivindicar una vida sin violencia y sin miedo, cada una desde su situación, como las trabajadoras domésticas, las mujeres campesinas, las trabajadoras sexuales o las comunicadoras.



Los proclamas y las pancartas pedían soluciones a los problemas que sufren las mujeres del país en su día a día, desde acoso callejero, laboral o universitario, con una fuerte presencia de estudiantes que denunciaban este tipo de situaciones en las aulas.



También gritaron los nombres de las mujeres asesinadas por sus parejas y que ya no pueden manifestarse, de ahí que se escuchara en varios momentos de la marcha "¡Ni una menos, vivas nos queremos!".

Nicaragua

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) pidió hoy el apoyo de la región a las feministas de Nicaragua, luego de que el Gobierno les negó el permiso para sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



"Hacemos un llamado a todas las mujeres de Mesoamérica y del mundo entero a salir a la calle y marchar también por las compañeras feministas nicaragüenses, quienes no podrán hacerlo porque el Gobierno se lo ha prohibido", indicó IM-Defensoras, en un comunicado emitido en Managua.



La Policía nicaragüense denegó el permiso para que feministas y opositores se sumaran a la marcha mundial de este domingo, al considerar que se trata de personas que "realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas".



La organización también llamó a las mujeres a "seguir manifestando su solidaridad durante estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres".

El Salvador

Un pequeño grupo de 50 mujeres gritó ante el fuego de un ritual maya los nombres de las víctimas de la violencia machista en El Salvador para pedir justicia, solas, sin el respaldo de la sociedad que aún cargaba con la resaca del frenético "viernes negro".



La féminas colocaron, durante una vigilia entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, al pie del Monumento a la Constitución en la capital salvadoreña las fotografías de niñas y mujeres violadas, asesinadas y cuyos crímenes se mantienen en la impunidad.



"Estamos aquí para transformar esa cultura de muerte en vida" para que "las que perdieron la vida sientan que estamos con ellas", dijo Cristina Olive antes de iniciar el ritual, en el que los participantes arrojaron hierbas y velas a una fogata como símbolo de sus plegarias.

Colombia

En una colorida y sonora jornada, miles de personas salieron hoy a las calles de las principales ciudades de Colombia para rechazar la violencia contra las mujeres y exigir un trato "igualitario" en la sociedad.



Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron convocadas marchas, carreras atléticas e incluso presentaciones artísticas en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, a donde salieron multitudes a reivindicar los derechos femeninos.



La jornada se inició temprano en Cali, donde cerca de 1.000 personas participaron en la "5K de Sebastián a Cristo Rey', una carrera atlética por la no violencia contra la mujer.



En la capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), también hubo espacio para que colectivos feministas realizaran puestas en escena con las que buscaban recordar el significado negativo de los crímenes de género.



Según cifras del instituto de Medicina Legal, entre enero y octubre de este año hubo 103.481 casos de violencia contra la mujer en Colombia, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 99.941.

Argentina

El Gobierno de Mauricio Macri reconoció hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que esta lacra tiene "costos humanos, económicos y sociales" que limitan el desarrollo de Argentina como país.