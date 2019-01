Almagro saluda "asunción" de Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

viernes 11 de enero de 2019 - 8:34 p.m.

Almagro citó un mensaje en la misma red social de Guaidó, que juró el pasado 5 de enero, como presidente del Parlamento (de mayoría opositora

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó hoy la "asunción" de Juan Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, como "presidente interino" del país, aunque el líder opositor aún no se ha declarado al mando de la presidencia.



"Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela", escribió Almagro en su cuenta de Twitter.



Almagro citó un mensaje en la misma red social de Guaidó, que juró el pasado 5 de enero, como presidente del Parlamento (de mayoría opositora, en el que dice que se apega a la Constitución para convocar a "elecciones libres".



Guaidó agregó que asumía la convocatoria a la Fuerza Armada, el pueblo y la comunidad internacional "para ejercer mandato", bajo el amparo de los artículos 233 y 350 de la Constitución, sin decir expresamente que asume el cargo de presidente de la República, como le piden algunos sectores de la oposición.



Durante una concentración en el este de Caracas, Guaidó dijo este viernes que la Cámara se apegará a la Constitución venezolana y, en este sentido, asumirá "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República".



El dirigente, de la formación Voluntad Popular (VP), advirtió que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Maduro, que juró este jueves como jefe de Estado hasta 2025.



Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada hoy, el embajador de EE.UU., Carlos Trujillo, pidió una "opinión jurídica" sobre la "autoridad legal" de la legación venezolana para dirigirse ante esa instancia, que este jueves decidió "no reconocer la legitimidad" del segundo mandato de Maduro.



"Nosotros somos de la opinión que si no reconocemos el presidente cómo le vamos a aceptar el embajador del presidente", explicó Trujillo posteriormente a Efe.



El diplomático no descartó que acepten un representante venezolano, "pero no del Gobierno ilegítimo del dictador Nicolás Maduro".



También durante la reunión del Consejo Permanente, la representante de Argentina, Paula María Bertol, respaldó hoy la posibilidad de una "consulta jurídica respecto a la situación de Venezuela" ante el organismo interamericano.



La delegada de Venezuela presente en la sesión, Asbina Marín, defendió que el único modo de impedir que su país ejerza su derecho como Estado miembro es a través de aplicación de la Carta Democrática, "y esto no ha ocurrido", dijo.



"Los derechos de Venezuela como Estado miembro no han sido afectados", agregó la diplomática, para quien "una resolución que usa una figura inexistente en la carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, no puede tener efectos sobre los derechos de Venezuela como un Estado pleno".



La resolución de la OEA contra Venezuela fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abstuvieron.



El Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que debe hacerse efectiva en este 2019.