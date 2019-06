Alianzas público-privadas y mejor financiación, claves en lucha contra cáncer

miércoles 26 de junio de 2019 - 4:07 p.m.

La cooperación entre el sistema público y privado, así como mejoras en la financiación para combatir el cáncer son puntos necesarios para mejorar la lucha contra esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en el mundo, según coincidieron varios expertos este miércoles.



Durante el Efe Fórum Salud Perú "Cáncer: retos y oportunidades" se destacó que en el combate contra esta enfermedad "tienen que trabajar todos los actores pues es la única forma para que desaparezca el cáncer de este país y del mundo", aseguró Jurgen Schosinsky, director general de Roche Perú, y uno de los panelistas del foro.



En el foro, organizado por la Agencia Efe y Roche, el directivo señaló que uno de los retos es fomentar la comunicación entre el sector público, privado y la sociedad civil y generar confianza "para sacar adelante toda esta carga", porque ninguna institución lo puede hacer en solitario.



"Ese es el camino para la búsqueda de soluciones a los desafíos de inequidad, calidad y mayor complejidad de los servicios de salud en cáncer", señaló Schosinsky.



Además, para llegar a los mejores tratamientos, es necesario mejorar la financiación de los programas de lucha contra el cáncer.



En ese sentido, Inés Marache Echaiz, jefa de Investigación de la Asociación de Contribuyentes, destacó que esto, más que un problema de financiamiento es un problema de gestión.



"En realidad hemos encontrado que el problema es que sí hay recursos pero el gobierno no los usa de manera adecuada", aseveró.



Agregó que en muchas ocasiones esto va de la mano de ejecutar poco el presupuesto, pues tan solo el año pasado, hasta el mes de noviembre había una ejecución del mismo de 53 %.



El doctor Gustavo Sarria, subjefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Perú tiene dos problemas en su sistema sanitario.



"Uno es la falta de recursos, porque el financiamiento es insuficiente y otro que los recursos no son adecuadamente distribuidos y gestionados", aclaró.



Además, cuando se da la ejecución del presupuesto "esta es lenta, tardía y muchas veces inoportuna".



Indicó que la capacidad de gestión "no está a la altura de lo que el sistema exige".



Junto a esto, ambos ponentes apuntaron hacia las problemáticas como las trabas legislativas que se presentan para la aprobación de tratamientos innovadores.



"La autoridad sanitaria tarda en promedio tres años más en aprobar medicamentos en comparación con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos", dijo Marache.



La importancia de las alianzas públicos-privadas también fue defendida por el doctor Paul Pilco, director de la Fundación Peruana del Cáncer, para quien "al paciente no le interesa quién financie la atención, lo importante es que tenga servicio bueno, de calidad y oportuno".



Los especialistas explicaron que se debe trabajar en el tema de prevención "pues cada dólar que se invierte en curación debería multiplicarse por tres para prevención ya que eso significa un importante ahorro en temas de salud".



Y destacaron que es fundamental que se generen espacios de diálogo entre los diferentes sectores.



Pascual Chiarella, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en cuyo auditorio se realizó el encuentro, dijo que es necesario relacionarse con la industria privada pues se debe "trabajar en confianza con todo el sistema y solo así se logrará un sistema de calidad".



En ese sentido, el doctor Henry Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, dijo que esto puede traer importantes beneficios en varios aspectos, como en Uruguay, donde la colaboración entre diversos sectores ha llevado a tener el precio más bajo en medicamentos en toda Latinoamérica.



Gómez resaltó la importancia de encontrar soluciones entre todos los actores: "hemos tratado de avanzar, pero necesitamos aliados en esta lucha".