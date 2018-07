Algunos electores mexicanos usan su propio bolígrafo para prevenir el fraude

domingo 1 de julio de 2018 - 3:00 p.m.

En esta línea, la electora Gabriela Zamora afirmó que el fraude perjudica siempre "al que no tiene el poder".

Numerosos electores acudieron hoy a las urnas con su propio bolígrafo en la mano para marcar su voto por desconfianza en el sistema electoral, al temer que su voto sea cambiado si utilizan los marcadores disponibles en los centros de votación.



La desconfianza se difundió el sábado por redes sociales y Whatsapp que alertaban que la tinta de los bolígrafos que daba el Instituto Nacional Electoral (INE) podía borrarse, lo que provocó que hoy muchos votantes acudieran a votar con su propia pluma.



La joven Lorena García, quien esperaba haciendo fila para votar en la escuela primaria "Profesor Sabino Rodríguez", en la capital, contó a Efe que fue alertada por la mañana mediante un mensaje de Whatsapp y, pese a que duda de la información, prefirió prevenir.



A su juicio, el escepticismo de los mexicanos en el sistema es algo histórico y la duda de un posible fraude está siempre presente, siendo ya algo incluso cultural.



"Hay una desconfianza, no sé si directamente al INE de mi parte pero sí estamos en un país donde principalmente en los últimos seis años hay muchísima corrupción, hay muchísimos fraudes, es desconfianza general de la población", aseguró.



Pese a que la joven no consultó a los medios oficiales, concluyó que más vale prevenir "que lamentar".



"Puede ser que sí sea desinformación, no consulté ningún medio ni consulté al INE directamente, lo traigo (el bolígrafo) por si las dudas", reiteró.



Otro votante, Daniel Frutos, apuntó a Efe que México es "un país donde hay corrupción, hay impunidad", por lo que no resulta descabellado acudir a las urnas con un marcador propio para asegurar que la papeleta refleje la auténtica voluntad del elector.



Asimismo, opinó que el fraude electoral beneficiaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que "se menciona que compra votos" y realiza otras prácticas fraudulentas.



En esta línea, la electora Gabriela Zamora afirmó que el fraude perjudica siempre "al que no tiene el poder".



"Si una persona puede controlar el INE o los votos, puede, de alguna manera, manipular, porque tiene el poder", aseveró, refiriéndose al PRI, quien busca revalidar el poder en estos comicios con el candidato José Antonio Meade.



La mujer destacó que un eventual cambio político si gana el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador puede sentar un precedente en cuanto a la credibilidad del sistema de votación mexicano.



López Obrador figura como favorito en las encuestas, después de haber perdido por un estrecho margen en 2006, lo que motivó que denunciase la existencia de irregularidades en el recuento de votos.



"Si esto cambia, tenemos la esperanza de que en muchos sexenios más sea respetado el voto, como debe de ser", aseguró.



Zamora agregó que a la hora de votar con su propio bolígrafo no encontró ningún impedimento por parte del personal del INE.



Uno de los escrutadores del colegio Vasconcelos, Yahir Paredes, sostuvo a Efe que observó cómo a lo largo de la mañana han ido llegando muchas personas con su propio bolígrafo o negándose a utilizar los marcadores del INE.



Este tipo de desconfianza la atribuyó a las redes sociales, las cuales tienen mucha credibilidad para una ciudadanía que, hoy, en medio de la desconfianza, decide el futuro de su país votando al próximo presidente y a otros 3.400 cargos públicos.