Un adolescente argentino se suicida tras recibir una acusación falsa de abuso

lunes 31 de diciembre de 2018 - 6:30 p.m.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre pero la muerte trascendió este fin de semana

Un joven argentino de 18 años se suicidó días después de que una chica de su ciudad, San Carlos de Bariloche (suroeste), le acusara falsamente de abuso, algo que provocó que el joven fuera señalado por multitud de personas, contó hoy su madre, Silvia Castañeda.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre pero la muerte trascendió este fin de semana, y Castañeda afirmó este lunes al canal local TN que su hijo tenía tendencias depresivas y que, al viralizarse la falsa acusación, significó un "detonante".

"Mi hijo me decía 'me arruinaron la vida' y yo le prometí que no iba a permitir que se cometiera esa injusticia", indicó la madre del chico, cuyo nombre era Agustín Muñoz.

Todo se desató después del 12 de diciembre, cuando Muñoz acudió a una marcha contra los abusos en la que varios asistentes le increparon, momento en el que se enteró de que una conocida suya había publicado en una red social una denuncia contra él.

Según la madre del fallecido, su hijo había compartido un comentario hacia "un novio o el amigo" de ella, que como represalia hizo la acusación.

La joven pidió disculpas y reconoció que había mentido a través de la misma aplicación, pero las mismas "no se viralizaron tanto como el escrache".

Sobre la chica, Castañeda indicó que "tuvo la valentía y la fortaleza de pedir disculpas públicas", algo que no hizo ninguno de los adultos que acompañaron la denuncia en redes sociales, explicó la madre.

"Fue un detonante de un chico con problemas de depresión, como muchos otros adolescentes", afirmó, al tiempo que se quejó de que la familia no recibió "ayuda a tiempo ni contención a tiempo" para frenar la situación del joven.

En 2018, en Argentina hubo una ola de acusaciones que realizaron mujeres por abusos sexuales y violaciones que habían sufrido, y principalmente se compartían a través de Instagram, donde otros usuarios replicaban la acusación para difundir la identidad del supuesto abusador.

"Hay una especie de incitación a que los chicos hagan este tipo de cosas (en redes sociales), creen ellos que encuentran un espacio donde ser escuchados", dijo Castañeda.

Asimismo, consideró que "podría haber sido verdad y tampoco era la manera".

La diputada argentina y activista feminista Victoria Donda dijo este lunes en un mensaje en su cuenta de Twitter que Argentina necesita "impulsar protocolos en cada escuela (y) en cada espacio laboral para que las denuncias por abusos se hagan en los lugares adecuados, con contención".

Así, según Donda, miembro de la formación política Somos, se evitará que "vuelva a pasar" un caso como el sufrido por Muñoz.