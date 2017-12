Acapulco cierra 2017 como la ciudad más violenta para las mujeres en México

miércoles 27 de diciembre de 2017 - 8:53 a.m.

Según la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres)

El puerto de Acapulco terminará el año como la ciudad más violenta para las mujeres en México, según los datos de organizaciones feministas que han contabilizado la muerte de 144 de ellas hasta la fecha en 2017.

Pese a que Acapulco, en el estado de Guerrero, ha sido uno de los mejores destinos turísticos de México por sus playas y vida nocturna, para las mujeres se ha convertido en un lugar inseguro y, según la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), es el primer municipio con más homicidios de mujeres en México después de rebasar a Ecatepec (Estado de México) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Rosa Delgado Álvarez, mujer, madre, profesora y residente en Acapulco, comenta que no se siente segura porque ya ha sufrido actos de violencia en la calle.

"No me siento segura ni cuando estoy en casa, porque ya no confío ni en la policía. Ya solo caminar por las calles se siente la violencia por la forma de mirar de los hombres", agregó.

Es por ello que considera que la sociedad se tiene que unir para erradicar la violencia: "Es un tema bastante complicado, difícil, doloroso porque soy mujer y todas las mujeres tenemos que unirnos".

El estado de Guerrero ya fue el primero en México por el número de homicidios de mujeres en 1987, 1998, 2006 y 2007, de acuerdo con el estudio "Violencia Feminicida en México" elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ubicándose en 2017 en segundo lugar del país.

De acuerdo con organismos de derechos humanos, más de 2.000 mujeres fueron asesinadas en México este año.

"Estamos en una situación alarmante porque lejos de que el número disminuya va aumentando. Estimamos que la cifra real de muertes de mujeres llega a 700", dijo Enrique Solano López, secretario técnico de la asociación civil Mujeres y Hombres por la Equidad.

Solano estima que la cifra oficial que se maneja en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) es baja porque no se incluyen muchas muertes violentas por ausencia de una denuncia o la apertura de una investigación.

Durante 2017 se ha emitido la alerta de violencia de género en ocho municipios diferentes del estado de Guerrero a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Se trata de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla de los Libres, pero faltan muchas más.