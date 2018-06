Acampada y marchas en California en solidaridad con las familias inmigrantes

En Los Ángeles, unas 25 personas han acampado delante de la oficina federal de Inmigración para, entre otras razones, manifestar su oposición con el plan de enviar a miles de indocumentados a campamentos levantados en bases militares, según han divulgado medios estadounidenses.



Tal como dijo a Efe Lydia Ponce, del American Indian Movement Southern California, las carpas que han levantado hoy no las retirarán "hasta que las familias separadas se reunifiquen", y son una muestra de protesta contra la "falta de humanidad" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.



La activista señaló que en estados como Texas, Arizona y California, "hay niños presos en carpas", en momentos en que la temperatura en esta época sube a 37 grados centígrados y dentro de esas estructuras es mayor el calor.



A consecuencia de la política "tolerancia cero", al menos 2.342 niños inmigrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales, de los cuales unos 500 ya han sido devueltos a sus familias.



Legisladores como la congresista demócrata por California, Jackie Speier, que hoy visitó un centro en McAllen (Texas), ha denunciado que en muchos albergues los menores se hallan retenidos en "cárceles".



"Esos niños no necesitan jaulas, mucho menos inyecciones de drogas para supuestamente calmarlos", criticó Ponce, en alusión a informaciones periodísticas que sugieren que a muchos niños retenidos en los albergues le suministran calmantes.



La activista aseveró que esos chicos con sus familias emigran por "las guerras financiadas por este país desde hace décadas al sur de la frontera" y por ello demandó a la Administración de Donald Trump que establezca "una manera humana de recibir a familias que buscan asilo".



Tessie Borden, portavoz de la organización Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), dijo a Efe que los activistas saben que "en algún lugar de Los Ángeles están detenidos alrededor de cien de esos niños separados de sus padres".



Borden señaló que la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado miércoles, mediante la cual se detiene la separación de familias, no dice "nada específico" sobre cómo se reunificará a los menores con sus padres.



En San Diego, en el sur de California, unas 5.000 personas se han manifestado hoy en el centro de la ciudad contra la política migratoria y la separación de familias aprehendidas en la frontera.



Según informa el diario San Diego Tribune, al grito de frases como "Dónde está la humanidad" y "vergüenza", los manifestantes han marchado hasta las oficinas de ICE donde han expresado su oposición al trato hacia los inmigrantes y refugiados de la actual Administración en la Casa Blanca.