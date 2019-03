Yoani se confiesa: Habló de Polo Polo, que Alan le pidió un hijo y otras intimidades

miércoles 27 de marzo de 2019 - 1:22 p.m.

La tricampeona de Calle 7 despejó algunas interrogantes sobre ella en una entrevista

Ya no está en Calle 7 pero sigue siendo tema. Así es Yoani Ben, la tricampeona del programa de competencia, y madre de una de los bebés más famoso de Panamá, Maya Lissandra Polo.

La Pantera de Colón, habló en una entrevista para Cuenta el Wichi, de la nueva plataforma Revolución TV, y despejó algunas interrogantes revelando que Polo Polo es buena persona, a pesar de cómo se comportó durante su embarazo, y que Alan Hernández, su novio y también ex competidor de Calle 7, le ha pedido que tengan un hijo por tanto ella le puso la condición que sin anillo no hay chiquillo. ¡Oye!

Se fue de Colón porque vivía cerca de la mamá Marlon

La atleta dijo que recibe tantas críticas porque no cambia su forma de ser, y no están acostumbrados a ver una mujer real. Al momento de irse de Colón unos meses durante su embarazo y hasta un tiempo después que nació su bebé Maya lo hizo porque estaba abrumada del entorno, pues bien dicen que "pueblo chico, infierno grande", y también porque era vecina de la mamá de Marlon, la abuela de su hija, y deseaba alejarse.

"Liza - Hernández - me acogió bien, no me conocía de años, pero sabía lo que pasaba cuando estaba triste".

Con Polo Polo, borrón y cuenta nueva

¡Ah! Aclaró que los primeros días de embarazo y hasta su parto los costeó ella; cuando quiso exigir retroactivo supo que la ley no la amparaba pues debió interponer la demanda de paternidad a Marlon Polo, en ese momento no aceptaba hacerse cargo Maya sin antes hacerse una prueba de ADN.

Sobre toda la controversia que estuvo sumergida, por la patrenidad de Maya, expresó que eso lo deja en el pasado. Y confirmó que Maya ya tiene el apellido de su papá.

Cuando le preguntaron más sobre él dijo: "No voy a hablar mal de él, sino de lo que hizo. es buena persona, un poco inmaduro".

Y no quiso entrar en temas que se prestaban al morbo como si su ex, el chico de los ojos azules, besaba bien o tenía buen cuerpo. "Las cosas malas hay que borrarlas. Una persona que te haga daño y -yo- siguiera con él es una locura, si la gente conociera la historia supiera que pasó", sentenció.

"Me llevo una lección de vida, las personas no las terminas de conocer, nunca me vi de novios - con Polo Polo- o de algo viviendo juntos porque necesito a una persona con ambiciones. ¡Ay madre!

No chifea a su hija mayor, es por privacidad

En redes sociales hay muchas críticas respecto a que la tricampeona no comparte tantas fotos de su hija mayor como lo hace con Maya. Ella explicó que su mamá le pidió que no sacara en redes sociales a su hija mayor por tantos ataques y hasta comentarios racistas recibía durante su participación en el programa de canal 13.

Salpicó a su mamá cuando ganó sus primeros $7 mil en Calle 7

Yoani contó que con los primeros $7 mil que ganó al alzarse como campeona del programa, corrió a darle su 'salve' a su madre, pues significa todo para ella. Luego lo demás sí se los gastó a su gusto. La colonensa ha sido ganadora tres veces de este premio, por lo que ha obtenido 21 mil dólares gracias a este show.

Tantos ataques y ofensas la hicieron quebrase estando embarazada

Si usas redes sociales estarás consciente de que hay personas que no tiene límite, ofenden, amenazan y hasta juzgan sin tener consideración de quién o quiénes pueden afectar. Yoani tuvo que lidiar con esos comentarios durante el embarazo y admitió que hasta llegó a llorar en varias ocasiones.

Con Alan todo, pero ¿el anillo pa' cuando?

Yoani está viendo enamorada, ahora tiene una relación con el también ex calle 7 Alan Hernández, y que se deja ver en las redes sociales adaptado a la vida de la colonensa al punto de estar encantado con sus dos hijas. ¡Punto pa'l pela'o!

Para que sepan ambos han hablado de tener otro bebé, el primero para él y tercero para ella, pero Yoani ya no está para cuentos, quiere cosas concretas y le puso como condición que para que le dé un hijo tienen que casarse. ¡Opa!

No es ladrona, todo fue un mal entendido

Recordarán que en uno de sus mejores momentos en Calle 7, la Pantera fue explusada del programa, mucho se especuló de las razones pero la más fuertes era que supuestamente había hurtado algo dentro de la producción, pues hasta ahora negó todo y aclaró que todo se trató de un mal entendido.´

Resulta que ella le pidió un soda a Claudio Hawkins, un ex competidor, y él le dijo que el dinero estaba en su bolsa, al tener tanta confianza ella fue a su bolsa y sacó de su billetera un dólar, las cámaras lo grabaron todo y se prestó para pensar lo que no era.

No es biopolímeros como especulan, tiene vitamina C en su bam bam

Yoani no titubeó en admitir que tiene aumento de senos y de glúteos, estos últimos fueron hechos crecer con vitamina C, y reiteró que no, no tiene nada que no sea vitamina C y no son bipolímeros como se estaba especulando, tras desartarse el escándalo de que varias famosas del patio estaban sufriendo las consecuencias de portar esta sustancia en su cuerpo.

¿Pone en dudas que haya una tercera hija del Míster?

Sobre la supuesta paternidad de Polo Polo con una niña de una estilista llamada Doralis, y que casualmente atiende en el salón de belleza en el que Yoani va, cuestionó la manera de actuar de la chica.

Dijo textualmente: "Dicen que es la bebé., pero yo, es como yo o venga diciendo o a otra persona. Cualquier mujer puede decir este es el hijo de Polo de Polo".

Entonces Franklyn repreguntó: "vas a dudar de Doralis, como dudaban de ti", y Yoani respondió: "No dudo, yo digo algo, por qué vienes después dos años y quería hacerlo -demandar la paternidad de la niña- creo que debía hacerlo legalmente", pese que ella pasó por lo mismo. Recordemos que la maternidad y el padre de su pequeña fue anunciado en televisión nacional.

Recordó que le pareció raro que la chica siempre la miraba de manera extraña cuando empezó a acudir al salón, aunque nunca le tocó atenderla.