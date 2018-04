¿Y los likes?

viernes 27 de abril de 2018 - 12:01 a.m.

Seguidores del programa, están molestos por la salida de Colaquito

¡AY PADRE!

Este jueves, la comidilla de las redes sociales era el programa de TVN, ‘Dale like a mi baile', pero no tanto por su éxito, sino por el formato de eliminación.

Muchos se han quejado, pues en un inicio las puntuaciones iban de acuerdo a los likes, sin embargo luego del primer eliminado las cosas cambiaron.

A tal punto que la noche del miércoles, eliminaron a Colaquito Cortéz, quien obtuvo la mayor cantidad de likes en su grupo. ¿Cómo así?

Si señores, los seguidores de este programa no contuvieron su molestia y lo hicieron saber a través de las redes.

‘Esto se llama ‘Dale like a mi baile'!! Entonces uno le da like al baile y a ustedes les vale 3, porqué me sacaron a Colaquito? Fue el que más likes tuvo en su grupo... lo siento Nuno me encanta cuando bailas, pero entiende que esto no es para darle like al que mejor baila porque no todos saben bailar, unos tienen mucha más ventaja que otros y si querían personas que supieran bailar más, entonces no debieron llevar al programa ni a Colaquito ni a Assilem, respeten los likes!! ponen a uno a darle like y al final hacen lo que les da la gana', fue uno de los comentarios.

Resulta que los dos grupos que recibieron menos likes en la segunda gala fueron los de Giulia Settomini y Nuno Sabroso, quienes se enfrentaron a un reto, que ganó la chica.

Fue Nuno, quien tuvo que decidir quién continuaba en el programa y dijo que elegiría por baile y no por like, es por ello que el eliminado fue Colaquito, creando confusión entre los seguidores.

Sin embargo, Colaquito está feliz por la oportunidad y porque va a poder descansar, pues estar en el programa requería compromiso.

Los dejó en la banca

Señores, la que sigue rompiendo el aparato de los likes es ‘La Polla', quien logró más de 45 mil likes, dejando ‘poquititos' a sus rivales.