¿Qué xopá?, ¿el 'Marichui' es exitoso en lo laboral y desdichado en el amor?

miércoles 27 de diciembre de 2017 - 9:50 a.m.

Franklyn Robinson buscará en 2018 a su príncipe azul

Franklyn Robinson se desahogó con sus seguidores, los romances no le cuajan y hasta optó por entrar en aplicaciones de cita de parejas. Este es el resumen de todo lo que decidió ayer, luego que el presentador de Suelta el Wichi expusiera sus sentimientos con sus seguidores en redes sociales.

Resulta que el 'Marichui' explicó que por más que intenta las cosas no le salen bien en el lado amoroso, puesto que le ponen excusas para salir.

"Hoy me di cuenta que estoy salado para el (ícono de corazón). Oye, trato, trato, sigo tratando y nada. Sí, en pocas ocasiones el culpable soy yo, y son tan pocas que las cuento con una mano. _Yo creo que soy chévere, buen 'parking', escucho, ayudo, comparto, sorprendo, doy la milla extra, pero que va, me tocan unos manes. Me doy cuenta que nada va a cambiar desde que arrancan con sus 'Excusas' de que no tengo tiempo y solo tienen un trabajo de 8 horas. Yo trabajo más de 15 horas, saludo a mucha gente todos los días, escucho sus problemas y nunca le he dicho a ninguno que no tengo tiempo. ¡Ahhh!, pero si es para beber o taquillar siempre tienen tiempo. En el 2018 haré un casting, para encontrar a mi príncipe azul, que no sea interesado", escribió en sus historias de Instagram el locutor de 'El Chollywood Break de YXY.

Pero eso no fue todo, el comunicador continuó: "Voy a usar Tinder (aplicación para conocer personas) a ver si consigo un pay...Un amigo conoció a su novio allí y son felices... Otro amigo conoció a su pareja en Grinder (aplicación, similar a Tinder, para gays) y ya viven juntos y yo sooolooo... Voy a Tinder y Grinder a ver qué xopá".

Como era de esperarse, los seguidores de Franklyn corrieron a enviarle mensajes para dar su opinión; por tal motivo el se mostró agradecido.

Entre sus historias realizó una encuesta y dio una pista de lo que puede estar pasando "¿Será que los hombres me tienen miedo por ser famoso?". ¿Qué cree usted que pueda ser la piedra en el zapato de Franklyn?

En Hollywood hay una creencia recurrente de que entre más éxito profesional tenga un famoso, su vida sentimental irá en declive, aunque hay quienes no desisten y luchan por salvar y sostener sus relaciones amorosas. ¡Ánimo 'Marichui'!