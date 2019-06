Wisin sufre fuerte caída en medio de show en Texas

domingo 2 de junio de 2019 - 12:31 p.m.

El reguetonero Wisin sufrió una caída anoche, justo cuando acababa su concierto en Texas, junto a su compañero Yandel.

En los videos que circularon en las redes sociales se puede ver el momento en que el cantante, junto a Yandel, se están despidiendo del público y comienza a caminar de espaldas y es cuando cae de una parte que no tenía tarima montada. Se desconoce qué tipo de lesión o fractura sufrió.

"A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes", publicó el cantante en Instagram.