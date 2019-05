La vivió difícil para entrar a ‘Yo me llamo'

viernes 3 de mayo de 2019 - 12:03 a.m.

Salida de Ana Gabriel no gustó a muchos seguidores

La salida de Ana Gabriel en el segundo show de ‘Yo me llamo' dejó muy molestos a cientos de seguidores que la consideraban como una potencial ganadora del concurso por su parecido físico y su potente voz.

Carmen Elena Palomino Jiménez fue la tercera eliminada del programa, dejando un sin sabor entre los seguidores, pero se fue contenta de haber podido dar a conocer su talento en la música.

Palomino llegó a Panamá hace ya un tiempo buscando cumplir su sueño de ser artista, y no la tuvo fácil, pues una vez se instaló en nuestro país, las cosas no pintaron muy bien. ‘Todo en mi vida se tornó difícil no tenía como sobrevivir económicamente fue realmente una etapa que marcó mi vida, por todas las cosas difíciles que me tocaron vivir, me sentía cansada y quise renunciar aquel sueño, sin embargo nunca perdí mi fe en Dios y sabía que a pesar de tan dura prueba Él estaba ahí sin abandonarme. Es cuando le entrego mi vida a él y empecé a aceptar cada cosa que me daba', explicó a El Siglo la cantante.

Uno de sus objetivos al entrar en este programa musical era encontrar el éxito que durante tanto tiempo había esperado. Y fue lo que se prometió luego del nacimiento de su segundo hijo Emanuel con el cual tomó la decisión de darle una vuelta rotunda a su vida. ‘Quería conseguir mi sueño de ser reconocida en la música y acepté la propuesta de una amistad de viajar a Panamá a dar a conocer mi talento, pero mi pensamiento aceptó todo por alcanzar el sueño deseado por muchos años y aparte la responsabilidad económica con mis hijos', añade.

A pesar de haber sido sorpresivamente una de las primeras eliminadas del concurso Palomino está convencida de que esta fue una puerta que le abrirá un gran camino en la música. ‘Si pienso hacer mi carrera musical después del reality primero Dios, porque es un sueño que traigo desde niña', expresó.