El rey que vive del amor

jueves 15 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Artista típico

ENTREVISTA

Lucho De Sedas tiene más de dos años de haber regresado a su tierra natal, luego de quince años de vivir en Canadá. La popularidad del cantante sigue siendo la misma. El músico compartió con El Siglo su visión del género con el que ha traspasado las fronteras.

ES ¿Cómo aprendió a cantar?

LD Como en la casa no teníamos radio, cuando regresaba de la escuela me detenía en las puertas de las cantinas, a escuchar el traganíquel. Tenía unos siete años.

¿Después de las cantinas, ¿qué vino?

Seguí como aficionado. Donde había un evento, ahí estaba yo. En un concurso de Radio Mía, durante los meses de noviembre y diciembre, gané y me llevaron al Estado Nacional, en Curundú, para el homenaje que le hacían a las madres.

¿Cómo conoció a Victorio Vergara?

Lo conocí cuando yo tenía 16 años, en el Club 24, que quedaba en la Central. Hablamos de 1971.

¿Cuánto le pagaron por su primer toque?

Mi carrera comenzó en junio del 71, en el club ‘La Pollera'. Tenía 17 años. Da la casualidad de que en ese tiempo comenzaron a incluir el bajo en los conjuntos. ‘¿Tú no tocas bajo?, ¿te atreves?, me preguntó Victorio.

¿Los grupos típicos no tenías bajo?

No había bajistas. Victorio me fue a buscar hasta La Chorrera. No fue un acuerdo muy jugoso, me pagaba diez dólares por noche. Trabajé con él nueve años.

¿Cómo eran los bailes en esos años?

Los bailes no eran buenos. Ingresé en el típico en el momento en que la música típica necesitaba un empuje. Había más saloma.

¿Y las peleas a cuchillos en los bailes?

Esos eran tiempos violentos. Recuerdo que en Los Santos tuvimos que salir huyendo por la lluvia de banquillos y botellas. Hasta quebraron mi guitarra. En Coclé, estábamos tocando y nadie se había percatado de un hombre que estaba en el piso. Alguien vio la sangre y llamó a la policía. Estaba muerto.

¿Cuál fue su aporte al grupo de Ulpiano Vergara?

Inicié la evolución del grupo de Ulpiano, ya que en ese tiempo él era que nos abría los bailes de Victorio. Cuando dejé al Tigre lo busqué (a Ulpiano) porque era uno de los mejores acordeonistas.

¿Aceptaron los bailadores esos cambios?

Subimos de nivel. Mire, cuando uno tiene buena música los bailes son mejores, el mismo público te sigue.

¿Por qué se fue a Canadá?

Me fui a hacer un disco con Laura María, una artista salvadoreña, en el 89. Le hice todos los temas y me fui al lanzamiento de la producción. Estando allá, vi la posibilidad de quedarme.

¿Cuándo regresó?

En 2016, pero voy y vengo porque tengo varias fechas allá. Para mediados de año estamos preparando viaje para Estados Unidos.

¿Cómo es el público que lo sigue ahora?

Hay mucha gente que no me conoce. Cuando me fui, hacen 17 años, eran unos niños, nunca conocieron a Lucho. Ahora, llegan me dicen ‘yo no lo conocía'. Tenemos una propuesta moderna, con luces, máquinas de humo y música diferente.

¿Aprendió el inglés?

Lo suficiente para defenderme. Mis hijos y esposa sí lo hablan bien.

¿Es mejor el típico de hoy?

La música la están mezclando con otros géneros, pero más que cambiar el ritmo se necesita imagen. Antes los grupos competían por los vestidos. Esa es mi opinión, no sé si vaya a molestar a alguien.

¿En qué etapa de su carrera se encuentra?

Me siento con mucha fuerza para seguir. Gracias a Dios que me ha mantenido la voz.

¿Invierte en mercadear su música?

Para un grupo como el que tengo sí, para que esté a un nivel bueno se necesita una inversión fuerte.

¿Hay relevo en el típico?

Hay muchos jóvenes tocando el acordeón, pero tienen que hacer su propio estilo. Los viejos debemos darle chance a los nuevos.