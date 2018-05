Víctor Manuelle da la cara por Farruko, quien no pedirá perdón por 'Amarte duro'

viernes 4 de mayo de 2018 - 10:03 a.m.

El tema 'Amarte duro' fue compuesto por el panameño Giovanni Scollo, cuñado de Sheldry Saez. Pero las estrofas polémicas son de la autoría de Farruko

La canción de Víctor Manuelle con Farruko ha generado malestar en redes sociales, pues para algunos promueve la violencia contra la mujer, exalta el caso de maltrato de Chris Brown a Rihanna y, además, asocia a Medellín solo con narcotráfico.

El estribillo cantado por Farruko que generó decenas de cuestionamientos en redes porque, por un lado, dicen que promovía la violencia y, por el otro, solo relacionaba la ciudad antioqueña con cosas negativas como drogas y el fallecido narcotraficante Pablo Escobar, dice textualmente:

“Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo

Esto que yo siento es puro como la coca ‘e Medallo

Y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo

Que si va’ a jugar con fuego, má’ me va a llevar el diablo

Me tienes enfermo como drogado usuario

Tengo vicio de ti, comerte es necesario

A diario, te juro que no aguanto las ganas

Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Esto generó tanta polémica que hasta Víctor Manuelle emitió un comunicado en el que indicó que la letra de su tema fue malinterpretada y aclaró lo que, según él, quería decir en su canción respecto al tema de Rihanna, pero no sobre el vínculo que hizo de la capital antioqueña con el narcotráfico.

En su comunicación, además, indicó que esta es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, en sus 25 años de carrera, y señala que rechaza y “sería incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género. Mis principios, mis valores y mi educación no me permitirían apoyar tales actos a conciencia”.

'Amarte duro' es un tema compuesto por el panameño Giovanni Scollo, cuñado de Sheldry Saez, y había celebrado - en su momento - que un artista de la talla de Víctor Manuelle haya comprado una de sus inspiraciones.

Trascendió que Scollo, quien también es actor, no compuso la parte polémica interpretada por Farruko, sino que fue el mismo reguetonerol. Es decir, que Víctor Manuelle está dando la cara por el reguetonero y él 'nanai nanai'.

Farruko no ha emitido comunicado alguno. Es más, publicó en sus historias de Instagram una imagen que pareciera sería la respuesta a las críticas y deja claro a todos que no se animen, que las disculpas nunca llegarán.

"No tienes que disculparte por ser como eres. A los que no les guste ¡Que se jodan!", se lee en dicha imagen.

¿Error de edición?

Con la llegada de la era digital es muy común que muchos artistas colaboren a distancia en canciones de sus colegas. Es sencillo, cada uno canta (o hasta compone) su parte por separado. Luego, gracias a la magia de la edición, unifican todo para que al final quede el tema como si todo se hubiera grabado en un mismo lugar.

Es por ello que muchas personas consideran que este mal rato pudo haber sido prevenido por el equipo de producción de Victor Manuelle. Si hubieran escuchado detalladamente desde el inicio, se pudo preveer lo que sucedería al menos al mencionar el incidente de Chris Brown y Rihanna, no así con el tema de drogas y Pablo Escobar pues es muy recurrente escucharlo en las canciones del urbano como regué, trap y reguetón).

Solo para mencionar un caso entre tantos, Arcángel, en el tema 'Llegamos a la disco' en el que participan Daddy Yankee, De la Guetto entre otros más, canta: "Siempre activo no me gusta la pali, Con un flow es mas puro que perico de Cali," ( haciendo referencia a la cocaína de la ciudad colombiana de Cali). ¿Cómo lo ven?

