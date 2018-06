La vestimenta de LeBron James de la que todos hablan cuesta más de $45 mil

lunes 4 de junio de 2018 - 2:47 p.m.

El traje es uno de los más comentados por su costo y estilo

Si no has visto el atuendo de LeBron James del que todo el mundo está comentando no estás en nada. Pues todo aquel que viva metido en redes sociales ha visto cómo se 'chaneó' el basquebolista para llegar al Oracle Arena con estilo.

El líder de los Cleveland Cavaliers lució un traje a la medida del diseñador de Nueva York, Thom Browne. Pero la mirada que reconstruyó estuvo muy lejos de lo que tradicionalmente se ve en los túneles de las arenas profesionales de baloncesto. En lugar de usar pantalones, James paseó por el área de la bahía con pantalones cortos ajustados, que combinaban con su saco que complementó con una camisa blanca y corbata oscura.

James usó un traje corto, e incluso el comisionado de la NBA, Adam Silver, se dio cuenta de la noticia. “Sabes, LeBron define la moda. Si LeBron usa pantalones cortos, debes estar dentro -de la moda-”. ¿Qué tal?

La página de deportes ESPN se tomó la tarea de sacar el precio de cada pieza que llevó en su cuerpo y el resultado fue el siguiente:

Durante los playoffs del 2018, los Cavaliers no han sido ajenos a los trajes. James regaló a cada uno de sus compañeros jugadores una colección de tres trajes como una forma de crear continuidad en el equipo en la postemporada -especialmente durante los juegos en gira-. Según un reporte de Dave McMenamin, de ESPN, durante las Finales de la Conferencia Este, cada traje y todos sus accesorios (camisa, suéter, botas, etc.) cuestan aproximadamente $5,700. Pero el Rey, por supuesto, tuvo que presumir un poco más que el resto de su escuadrón.