¡NO VENDE pornografía!

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Windy Girk explicó que no hace desnudos y además es criticada por su invitación al Comic Con Panamá

FAMOSA

Hace algunos meses Katherine Cal Afú, mejor conocida como Windy Girk anunció a través de sus redes que su libertad estaba en riesgo, sin embargo más tarde todo se aclaró.

Algunas informaciones difundidas en las redes decían que se debía a que la chica le enviaba fotos XXX a un menor y hasta con un vídeo porno la relacionaron.

Ahora, la chica que sobrepasó el millón de seguidores en Instagram, explicó que ella no hace ningún tipo de pornografía, lo único que hace es ‘cosplay', fotos en traje de baño e incluso puede hacer fan-service.

Windy Girk salió al paso de algunos comentarios en los que se asegura que vende pornografía a través de la plataforma Patreon, por lo que dejó claro que las reglas de su usuario dejan claro que no hace pornografía, ni desnudos y que la gente que desee pagar por entrar a ver su contenido debe leer las reglas que están debidamente estipuladas.

‘Las malas lenguas y las víboras envidiosas en Panamá dicen que yo vendo pornografía, pero eso es completamente falso', expresó.

Sin embargo aclaró que ‘Patreon' es una plataforma que sí permite pornografía y que hay muchas páginas de artistas o gente que hace cosas pornográficas y es sumamente rentable.

‘De hecho ‘Patreon' usualmente me genera mucho más que el mismo Youtube', manifestó.

Finalmente explicó que si llega a tener muchos ‘patreons' puede ser muy rentable y también va a depender de las categorías que se coloque y los premios que se ofrezcan.

Estará en Comic Con

Su llegada a este evento no fue bien recibida por algunos: ‘Nombre las pocas ganas de ir acaban de morir', ‘Gracias por el aviso, el 26 entonces para no ir' y ‘Ves? Te dije que era un grupo de empresarios que no sabían nada acerca de anime/manga/cultuta', dijeron.