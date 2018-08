Vandalizan bus del conjunto de Samy y Sandra y les hurtan instrumentos musicales

sábado 25 de agosto de 2018 - 12:50 p.m.

No es la primera vez que los amigos de lo ajeno se aprovechan de ellos

Nadie se escapa de ser víctima de la inseguridad que se vive en el país. Son cientos los panameños que tienen historias para contar sobre cuando los amigos de lo ajeno se les llevaron hasta los malos pensamientos.

Entre ellos están los hermanos Samy y Sandra Sandoval, pues el bus que transporta al conjunto de los tipiqueros fue vandalizado por sujetos que aún no han sido identificados y quienes además se llevaron instrumentos musicales.

La información la dio a conocer Samy, quien lamentó lo sucedido y aprovechó para manifestar que no es la primera vez que sufren robos. Y aunque dejó claro que no se trata de una situación actual o que corresponda solo este Gobierno, instó a que las penas para los delincuentes sean más duras, combinado con una mejor educación, pues de lo contrario nada va a cambiar.

Una publicación compartida por Samy Sandoval (@samysandovals) el 25 de Ago de 2018 a las 10:15 PDT

"A mí muy poco me ven opinando sobre las instituciones y de política menos. Somos apolíticos. No importa quien gobierne la delincuencia siempre va en aumento, si las sanciones no son más severas y si no invierten en educación no sé a donde vamos a parar. Han acabado con las cosas del bus y con algunos instrumentos. Han roto el vidrio y casi a plena luz del día. Y esta no es la primera vez, a cada rato nos rompen los vidrios de los carros para robarnos. ¿Hasta cuándo @sandrasandovals?", publicó el acordeonista.

El conjunto le toca presentarse hoy, sábado 25 de agosto, en la Gala Típica. Samy está viendo como soluciona el problema.