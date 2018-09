‘Trump es un desastre'

martes 11 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Rubén Blades está lejos de retirarse de los escenarios

ÍCONO

Hace dos años el cantante, compositor y actor panameño Rubén Blades visitó varios países en su gira musical para despedirse de sus seguidores, sin embargo el interprete de Pedro Navaja, lejos de retitarse de la música, sigue deleitando a su gente.

Este fin de semana regresó luego de dos años a Chile, para nuevamente despedirse de su público en el Movistar Arena, donde deleitó a los asistentes con dos nuevos discos bajo el brazo.

Uno es Salsa big band (2017), que grabó con la orquesta de Roberto Delgado y por el que ganó un Grammy Latino a Álbum del Año. La otra placa es una publicada este año, Meodoro Madera, en el que se personifica en un alter ego que rinde tributo a los soneros cubanos.

Le tiró fuerte a Trump

El artista ofreció algunas entrevistas entre las que destacan la del medio 24horas.cl, donde se refirió al tema de Trump para Latinoamérica.

Según comentó Blades el actual presidente de Estados Unidos, para Latinoamérica es un desastre como persona. ‘Lo último que acaba de hacer con McCain me pareció horroroso', señaló.

Con más de cinco décadas de carrera musical, Blades dejó claro que él no vive en la fama, sino que la visita, por lo que lo tendrán por un tiempo más en los escenarios.

Y no solo como cantante, sino también como actor, pues explicó que estará en la siguiente temporada de The Walking Dead, además de que hace poco estrenó en los cines de Panamá y varios países ‘Yo no me llamo Rubén Blades', un documental que relata sus más de 50 años de carrera artística.

Y la política

No se quedó por fuera, pues de la misma manera en la que habla de la situación política en la que se encuentran otros países, Blades no descartó volverse a postular como presidente de nuestro país. ‘Lo consideraría', aseguró.