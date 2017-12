El tricampéon se llevó su susto

lunes 25 de diciembre de 2017 - 12:01 a.m.

Corrió con su hija a urgencias

PRECAUCIÓN

Lo que menos desea un padre para estas fechas, es tener que pasar en el hospital por algún accidente con su hijo.

Bueno, les cuento que el tri-campeón de Calle 7, Daniel Domínguez, pasó el susto de su vida con su pequeña Daniela.

Según relató Daniel, la madrugada de ayer, tuvo que llevar a su pequeña a urgencias, porque jugando monhinche para que no se cayera la tomó por uno de sus bracitos y hasta él mismo sintió cómo le sonó el huesito del brazo.

Resulta que la pequeña Daniela se comenzó a quejar de un dolorcito, luego de eso la llevó a una clínica y le dijeron que no había fractura, pero al parecer en la noche ya no aguantó más y se la llevó a urgencias del hospital de la 24 de diciembre donde un ortopeda confirmó que no había lesión, pero le mandó medicamentos para el dolor.

Cientos de seguidores se mantuvieron al tanto de la salud de la pequeña y le enviaron mensajes de pronta recuperación.

Lo importante es que Daniela ya está en casa recuperándose y que podrá pasar estas fechas junto a su padre, quien estaba muy preocupado.