¡Tremendo gesto! Sandra entrega platones de comida a monagrilleros

lunes 25 de diciembre de 2017 - 10:36 a.m.

Esta es una tradición que lleva años realizándola

Tal y como se los habíamos contado, los hermanos Samy y Sandra Sandoval disfrutan de una merecida pausa en sus compromisos artísticos para dedicarle esta Navidad a la familia, pero que antes entregaron canastas de comida a los que menos tienen.

Cumplieron

Ayer, en la víspera de la celebración por el nacimiento del Niño Jesús, Sandra y algunos ayudantes se dispusieron a armar unos platones de comida los cuales fueron entregados, pero no sin antes dejar un mensaje.

'La Gallina fina' compartió un video en su Instagram en que les recordó a sus colaboradores, entre ellos sus hijos Luis Esteban y Camila, el sentido de la navidad: solidaridad.

Sandra preguntó entre las personas cuál es el sentido de la Navidad, a lo que Luis Esteban le responde: "Regalar a los que no tienen".

La cantante comentó entonces frente a su hijo: "Es ayudar a los que más necesitan, no 'a los pobres', esa palabra no existe. Pobreza puede ser cualquiera cosa, puede ser pobre de la cabeza, pero todo el mundo es pobre, pobre de corazón". dijo Sandra y en seguida enfatizó "es ayudar al que menos tiene".

En la entrega, frente a los beneficiados, la intérprete de 'A ella le gusta el hombre viejo' expresó: "Aquí ningún niño en Monagrillo se me va a quedare sin juguetes, ¿eso es trauma?", le preguntó a una funcionaria del Ministerio de Salud que estaba a su lado y prosiguió: "me afectó mucho, pero Dios me dio la oportunidad de cumplir sueños a la gente y mientras que Dios me dé salud y oportunidad lo seguiré haciendo para todos ustedes".

Estas palabras aparecen en un video de una publicación de 'La gallina fina' en el que también escribió: "A mí me marcó mucho mi infancia ya que desde que tenía 8 años ya no me dieron juguetes, porque mis padres eran muy pobres y no tenían pa' comprarnos a @Samysandovals y a mí. Es por eso que de grande yo prometí que mientras Dios me diera vida y salud iba a tratar de ayudar familias de pocos recursos en Monagrillo".

Bonito gesto, ¿no?