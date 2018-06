Tras recibir acoso cibernético, Piky revela que fue víctima de abusos en el pasado

viernes 8 de junio de 2018 - 10:55 a.m.

La motivadora se desahogó en su cuenta de Instagram luego de que amenazas en redes sociales le hicieran recordar lo vivido en el pasado

Desde que viene enfrentando el acoso cibernético, Picky Zubieta viene revelando varios varios secretos que guardaba, y el último se conoció hoy.

La empoderadora de féminas, mejor conocida en redes sociales como 'Entre Libras' compartió con sus seguidores de Instagram que fue víctima de abuso sexual en el paso y que entiende que probablemente por ello le ha afectado tanto los mensajes desagradable que ha estado recibiendo de una cuenta anónima.

El escrito es el siguiente: "A ti, que me hiciste daño.

Eres adversario invisible, por ende me veo en la necesidad de darte el mensaje de esta manera.

Si tu intención fue que pasara en vela, llorara con rabia y dolor , me sintiera frustrada e impotente: felicidades tuviste éxito.

Me he preguntado mil veces por qué de tantas amenazas que enviaste todo estos meses ésta fue la que más me hirió… al final me di cuenta que despertaste en mí recuerdos que había dejado quietos en algún lugar de mi mente y en la parte mas sensible de mi corazón.

Soy una mujer con una niñez mutilada y una inocencia robada producto de años de abuso. Pero a diferencia tuya, yo decidí que mi ancla emocional se volviera mi fuerza.

Y por esa decisión hoy se me reconoce por muchas cosas buenas, no por escudarme vulgarmente en perfiles falsos y dejar escueto mis trastornos mentales.

Por tu insistencia en sacarme de balance, he hecho un análisis de mi vida…y tengo que reconocer que Dios me ha permitido pasar por situaciones mucho mas difíciles que ésta, donde he salido con marcas vitales … pero una fuerza inexplicable.

A mí me permitiste poner punto final a un capítulo de mi vida que estaba en punto suspensivo.

Y al resto de las personas que fueron testigos de una parte de tu hostigamiento les enseñas la miseria humana.

Sin temor a equivocarme, puedo decir que nuestra historia puede tener “algo” en común.

Pero en ambos casos se ve la diferencia del que decide afrontar las situaciones #Yo y el que decide quedarse a rumiando en sus penas #Tú.

Así que por esta lección solo puedo dedicarte una ultima palabra:

Gracias.

Attentamente,

Quien viste como víctima, pero se declara sobreviviente".



La publicación estaba acompañada de una imagen donde recopiló los tantos mensajes recibidos.

Hace un mes, Zubieta denunció públicamente que tiene ocho meses recibiendo amenazas por parte de una persona - aún no identificada - quien promete causarle daño tanto a ella, como a su familia. No obstante, por falta de respuesta de las autoridades decidió compartirlo, temerosa de que pase lo peor.

De acuerdo a la motivadora, desde que se unió al movimiento 'No Más Violadores' recibe en su cuenta de Instagram mensajes de una persona aún no identificada que amenaza con causarle daño tanto a ella, como a su hija y esposo.

