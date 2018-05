¡Trabaja duro por la corona!

domingo 27 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Señorita Panamá Norte cree que ganará la que el destino desee

CERTAMEN

A pocos días de que se realice la gran final del tan esperado certamen de belleza Señorita Panamá, las concursantes ultiman 'detalles.

Tal es el caso de la representante de Panamá Norte, Ayhemeis Shanneth Henriquez De Gracia, quien explicó a El Siglo que el proceso ha sido arduo, lleno de esfuerzo, dedicación y constancia.

‘La competencia, como en todo concurso es difícil, pero es bonito sentir la armonía que, a pesar de que estamos en competencia se siente en el grupo', manifestó.

Y es que Ayhemeis considera que para ganar una de las coronas se tiene que trabajar muy duro y lo ha hecho. ‘Con el favor de Dios esperemos podamos alcanzar el objetivo, aunque debo decir que se pierda o se gane ya me considero una ganadora en todos los aspectos de mi vida'.

Gana la que tenga más suerte

Pasan loa años, y miles de personas no solo en Panamá, sino también en el mundo consideran que en los certámenes de belleza siempre hay preferencia.

La modelo confesó a El Siglo que en todo tipo de concurso, se puede presentar todo tipo de situaciones.

‘Aunque, como en todo certamen puede que se noten preferencias, al final considero que gana la persona que así el destino lo desea o como decimos la que tiene más suerte. Esa chica que brilla con su esencia propia a pesar de todo sin necesidad de opacar a las demás', expresó Panamá Norte.

Grata experiencia

Distinto a los comentarios que se leen en las redes sociales sobre la Organización Señorita Panamá, Ayhemeis nos dijo que su recorrido ha sido hermoso.

‘Lleno de muchas emociones y experiencias vividas, ya que ellos nos brindaron una pequeña universidad de la belleza dando clases como: Oratoria, estilismo, maquillaje, pasarela, actuación y proyección entre otros', agrega.

Por otro lado manifestó que todo este aprendizaje la ayuda a evolucionar en su vida y en formación profesional. ‘Por supuesto quedándome con los mas bellos recuerdos y la amistad de 20 hermosas chicas que hemos sabido querernos y apoyarnos como grupo y de un equipo de trabajo que lucha por tener todo perfecto', puntualizó.

Cómo llegó al certamen

Quier que sepan que esta hermosa chica no tenía planeado entrar, por lo menos este año, al concurso de belleza, sin embargo y por cosa del destino, le tocó. A la segunda lo aceptó.

‘Estaba en una de mis tiendas favoritas junto con mi mejor amiga, cuando recibo una llamada para la entrevista y casualmente me había medido un jean que decía: SIN LOCURA, NO HAY FELICIDAD y mi mejor amiga me dice que otra señal quieres y desde ahí supe que era el momento, así tal cual cuando en la vida se te presentan señales y bueno con la motivación de mi familia, amigos y todas las personas que han creído en mí', sostuvo.

Bueno... este 7 de junio a partir de las 9:00 de la noche comenzará la final y se conocerán a las portadoras de las cuatro coronas que reparte la or ganización. ¿Quienes serán las elegidas?

Miss

PROFESIONAL

Ayhe como le dicen de cariño nació un 20 de enero 1998.

Es modelo profesional, maquillista y diseñadora.

Tiene raíces herreranas.