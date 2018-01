Todo listo para el Atlas Golden Fest

Sí, las recargas se podrán realizar las veces que la persona lo necesite y desee. Es importante mencionar que la pulsera Cashless no es transferible.

Este sistema es fácil y seguro de usar, una de sus grandes ventajas es que es un sistema offline, por lo que no se requiere de internet para su funcionamiento. Sin embargo, ante cualquier tema en los puntos de recarga habrá personal identificado que podrá darle solución inmediata de darse algún contratiempo. Es importante mencionar que el sistema no tiene devolución del dinero recargado y no utilizado en el festival.

Los espectadores podrán disfrutar de la presentación de artistas internacionales como Sebastián Yatra, Farruko, Juan Magan y Cultura Profética. Por otro lado, el Rookie, Akim, BCA, Robinho, entre otros, sacarán la cara por Panamá.