Tiraron huevos a la cantante Marta Sánchez durante concierto

lunes 20 de mayo de 2019 - 7:37 p.m.

La artista tuvo que salir corriendo de la tarima.

En la plaza del Centenari de Badalona, en Barcelona, se celebraba un concierto en contra de la LGBTI-fobia y justo antes de que la cantante Marta Sáncehz terminara su primera canción le lanzaron huevos al escenario.

La artista tuvo que salir corriendo de la tarima, antes de salir dijo: "pues me voy, ya está" y más tarde emitió un comunicado.

"No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad"... Ha sido sin duda, el peor trato que he sufrido en un escenario... ¿La próxima vez qué serán? ¿Piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan", finalizó la cantante.

El concierto se canceló por completo y hasta el momento los agresores no han sido identificados, sin embargo, los medios españoles señalan que fueron independentistas.