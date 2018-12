¡Teta pa' los manes!

martes 4 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Joaquín Carrasquilla realizará la película para el 2019

PRODUCCIÓN

¿Recuerdan aquel incidente en Multicentro, cuando en medio de un tranque una chica sacó su torso por la ventana de su auto con las ‘tetas' afuera y comenzó a insultar a otro conductor?

Bueno, les queremos contar que, al parecer, esta historia llamó la atención de productores de cine y le harán una película. ¡OMG!

Así como lo lee. Hablamos con uno de los productores de la película que se llamará ¡Teta pa' los manes: un mensaje positivo! y nos explicó que el filme estrenará en un año.

Joaquín Carrasquilla reveló que lo primero que hizo fue registrar el nombre, el concepto y además adquirir los derechos de exclusividad con la actriz, por si acaso a alguien se le ocurre robarle la idea. ‘Se pueden llevar una demanda', añadió.

Según Carrasquilla, existe la intención de contar con la participación de Zito Bares, Ana Carrizo, Charls Lattan, Macha y como artista internacional, Giovanni Álvarez (Patrón del mal).

Además de los actores, se han sumado también cantantes como Japanese, quien será el encargado de interpretar la canción de la película junto a la actriz principal Eennie Waller en género de regué y electrónica.

Carrasquilla no se quiso perder la oportunidad de aportar su talento dentro de la película y también actuará como personaje de reparto.

La producción la completan Alfredo Jiménez Clemant, Jaime Chong y Joaquín Carrasquilla Lozano.

Trama

La película agarra como punto de partida los hechos ocurridos a mediados de año, pero el filme trata de estos personajes que se hacen famosos a través de whatsapp por hacer algo controversial vs la gente que tiene mucho talento, pero no se le toma en cuenta porque no tiene muchos seguidores, un buen look o simplemente no es el tipo que se busca.

‘Es un análisis sociológico y una crítica social al mundo en el que estamos viviendo, superficial. Con todas estas distracciones de las redes, a veces no nos dejan vivir una vida real', manifestó.

Carrasquilla agregó que a pesar de que el título es controversial, el guión es mucho más amplio y más complejo.

‘Hago un llamado a toda la gente que trabajó en canales de TV que han quedado cesantes. Estamos captando talento y quienes se acerquen podrán obtener mejores personajes', sostuvo.