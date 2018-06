Terry Crews relató ante el Senado estadounidense el asalto sexual que sufrió

jueves 28 de junio de 2018 - 10:40 a.m.

Pero como consecuencia, lo sacaron de The Expendables 4 (Los Indestructibles) por denunciar a Adam Venit

En diciembre del año pasado el ex-jugador de la NFL y actor Terry Crews presentó una demanda civil por agresión sexual contra Adam Venit, de la agencia de talentos William Morris Endeavor (WME), que en esos minutos lo representaba. La acción surgió luego de que el actor diera a conocer a través de su cuenta de Twitter en octubre de 2017 que Venit lo acosó una fiesta de Hollywood en febrero de 2016.

Adam Venit, agente.

Producto de esa experiencia, la mañana del martes Crews fue llamado a testificar en la audiencia Sexual Assault Survivors’ Bill of Rights ante el Comité Judicial del Senado estadounidense.

Allí Crews reveló que la demanda en contra de Venit tuvo repercusiones en su carrera, concretamente en su participación en la cuarta entrega de The Expendables (Los Indestructibles).

Según declaró Crews, Avi Lerner, productor de The Expendables, llamó a su manager y le pidió al actor que dejara el caso en contra de Adam Venit si quería aparecer en la cuarta entrega de la película de acción.

Cuando fue consultado respecto a si estará o no en The Expendables 4, el actor fue categórico al señalar sus razones para dar un paso al costado de la producción.

“No. Simplemente porque este mismo productor (Lerner) está bajo su propia investigación”, dijo Crews según recoge Deadline. “Los abusadores protegen abusadores y tenía que decidir donde iba a dibujar la línea. Voy a ser parte de esto o voy a tomar una posición. (Por eso) hay proyectos que he rechazado”.

En mayo de 2017 Lerner fue demandado por acoso sexual, ambiente de trabajo hostil y discriminación de género por una mujer identificada como Jane Roe. En el momento en que se presentó la demanda Lerner desestimó las acusaciones tachándolas de “completas mentiras” y “una broma”.

Crews añadió que su caso no es aislado en la industria y que antes del movimiento “Me Too”, muchos temían la victimización de su entorno al denunciar.

“Lo que me pasó le ha pasado a otros hombres en Hollywood”, dijo Crews. “Desde que di a conocer mi historia cientos y cientos de hombres se han acercado a mi y me han dicho ‘esta también es mi historia’. Pero no tenía la confianza ni me sentía lo suficientemente seguro de decirlo porque lo que pasa es que te ponen en una lista negra, tu carrera está en peligro y después de eso nadie quiere trabajar contigo”.

¿Cómo ocurrió?

Los hombres también son víctimas de abusos sexuales en Hollywood. Es el mensaje que ha llevado el actor Terry Crews, conocido por sus papeles en 'Y dónde están las rubias' y 'Los Mercenarios' y por ser el protagonista del famoso comercial del antitranspirante en el que que grita: ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo!

Ante el Comité Judicial del Senado, donde ha contado su experiencia.“Hollywood definitivamente ha sido un lugar problemático porque muchas personas ven esto como un sueño. Y lo que sucede es que hay gente que tiene poder sobre estos sueños. Te engañan haciéndote creer que se espera de ti este tipo de comportamiento, que es parte del trabajo, que este acoso, abuso e incluso violación forma parte de tu trabajo”, comenzó relatando.

El actor y su esposa, Rebecca King.

Según había hecho público previamente a través de Twitter, el incidente sucedió en una fiesta en la que un hombre poderoso de Hollywood le cogió los genitales dos veces delante de su esposa: "Me sentí violentado e inmediatamente me eché hacia atrás". Aunque no reveló la identidad del agresor, poco después se supo que se trataba de Adam Venit, uno de los jefes de la importante empresa de talentos William Morris Endeavor.

¿Por qué no reaccionó de otra manera?

Crews explica: "Como hombre negro en Estados Unidos, solo tienes unas pocas oportunidades de triunfar y de convertirse en un miembro válido de la comunidad. Soy de Flint, Michigan. He visto a muchos jóvenes negros que fueron provocados caer la violencia: estaban en la cárcel o los mataron. Ellos no están aquí".

Y como otras víctimas de asaltos sexuales, tardó tiempo en contarlo porque pensaba que tenía las de perder: "Escuché una y otra vez sobre los derechos que tenía mi depredador, pero nunca me contaron sobre los derechos que tenía como superviviente. Esa fue la llamada de atención. Sabía que tenía que ser parte de lo que estaba ocurriendo aquí. Cuando sabes lo que puedes hacer, debes hacerlo".

"Durante el año pasado hemos visto a hombres poderosos en Hollywood, y en otras partes, siendo responsabilizados por sus asaltos sexuales. Pero también hemos visto el rechazo que las víctimas se enfrentaron al salir a la luz. Quiero que estas víctimas sepan que les creo, les apoyo y que esto también me sucedió a mí", concluye Terry Crews.