"No tengo secretos con ustedes": Sandra, víctima de la inyección de biopolímeros

sábado 12 de mayo de 2018 - 8:43 a.m.

Dijo que a pesar de haber cometido "una estupidez". Afortunadamente, no se colocó la sustancia en ningún otra parte de su cuerpo por la oposición de su esposo

Ustedes la ven bailar, saltar, cantar y reír, pero desde hace 18 años Sandra Sandoval vive un calvario con sus piernas a causa de los biopolímeros que se inyectó en el área de las pantorrillas, en los tiempos en que este "procedimiento estaba de moda", tal y como ella lo reveló.

¡Ay! , señores, quién diría que, mientras la gallina fina ponía a todos a gozar estaba sufriendo de hinchazón en sus extremidades inferiores. Es más, agregó que como ella no tiene secretos con su público era preciso detallar que como consecuencia de esta "ayudita estética" sus músculos y huesos se vieron muy afectados.

Tras esta situación decidió realizarse una cirugía para extraer toda la sustancia que le estaba afectando su cuerpo. No obstante indicó que no fue retirada al 100 por ciento, razón por que la está realizando terapias y requería extremo descanso por un mes. Es decir que, al menor, no la veremos en los toldos y tarimas por este mismo lapso de tiempo.

Sandra también agregó que afortunadamente, por oposición de su esposo Tavo Flores no se colocó la sustancia en ningún otra parte de su cuerpo, aunque estaba de moda colocarse biopolímeros en el brazo, nalgas, y labios.

Pero, bien dicen que de toda adversidad hay que sacar el lado positivo y es lo que precisamente está mostrando la vocalista de 'La Triple S', al jurar que "se le pueden caer los pellejos de la cara y del cuerpo, pero no se vuelve a meter nada en mi cuerpo". “Eso me pasa por yegua", manifestó.

"Muchachos, tengo que confesarles algo, de verdad que no puedo callarles todo porque ustedes saben todo de mí. Hace 18 años cometí la estupidez -porque a eso no se le puede llamar otra cosa-, cuando estaba de moda los biopolímero, de ponerme biopolímero en esta parte de aquí (señaló sus pantorrillas), por querer tener 'las piernas', por estúpida, porque eso no tiene otro nombre.¡Ombe!, de ahí pa' acá fui la mujer más sufrida de este planeta, porque se me ponía muy feo, se me hinchaba, no se 'engruesó' nada, lo que hizo fue dañarme el músculo y hueso, Qué tuve que hacer, empecé a tomar corticoides", dijo sin pepitas en la lengua.

Prosiguió: "¿Ustedes se acuerdan de ese tiempo que la gente se ponían en las nalgas, en las

en las tetas en los brazos, en la boca? Yo por suerte peleando con Tavo, porque Tavo no quería, pero bueno, yo me lo trabé pues, ¡ombe! por eso es que estoy acá en Bogotá, me tuvieron que operar para sacarme parte de esa porquería que yo tenía aquí, pero no me la pudieron sacar toda y aquí estoy haciendo terapia".

"Y lo digo y lo hago porque yo no tengo secretos con ustedes, yo no me acuerdo de la mujer que me puso esa vaina, pero ahora me dijeron que me sacaron silicona líquida, yo no sé qué era, la vaina es que no me la pudieron sacar toda, eso ahora está drenando y les mando para que vean cómo me han quedado unos moretones como si me hubiera atropellado un carro, tengo que quedarme con un mes y tanto con las patas pa' arriba", concluyó y publicó una foto que evidencia el estado de sus piernas, las cuales pueden considerarse como un activo invaluable para la cantante, pues con ellas ejecuta sus sensuales movimientos que a todos los panameños les encanta ver.

Con su testimonio se convierte en una víctima adicional de los biopolímeros, en el Chollywood ya hemos conocido varios casos.

La publicación fue abarrotada de buenos deseos por parte de sus seguidores, pues como la salud es primero, están conscientes que quieren que haya Sandra pa' rato.¡Pronta mejoría, Gallina Fina!